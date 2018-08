Düsseldorf. Für Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) stand schon im März fest, dass es keine Diesel-Fahrverbote in NRW gibt. Dabei war damals nur die Pressemitteilung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zu dem Thema bekannt. Auch wenn die Richter ausdrücklich Fahrverbote für möglich oder auch geboten hielten, war für Laschet klar, dass diese dann eben unverhältnismäßig seien.

Diese Rechtsansicht habe er die für eventuelle Fahrverbote zuständigen Bezirksregierungen wissen lassen. Ab diesem Zeitpunkt war der Spielraum der in die Behördenhierarchie eingegliederten Bezirksregierungen gleich null.

Ein Kommentar von Peter Kurz.

Da mag die Düsseldorfer Regierungspräsidentin noch so betonen, der Ministerpräsident habe ihr nicht beim Unterschreiben des Luftreinhalteplans die Hand geführt. Ihre Behörde musste nun mal einen Weg finden, die Order von oben auszuführen: keine Fahrverbote.

Dabei hat die Bezirksregierung durchaus bedenkenswerte Ansätze, die ein Fahrverbot überflüssig erscheinen lassen. Zahlreiche Maßnahmen werden aufgeführt in dem Plan, die ganz sicher alle zu einer saubereren Luft beitragen. Auch erscheint es zunächst mal richtig, Diesel-Fahrern mit Blick auf eine Gebrauchstauglichkeit ihrer Fahrzeuge einen Vertrauensschutz zu gewähren.

Andererseits ergeben die Berechnungen der Bezirksregierung zu einer Fahrverbotszone in Düsseldorf: mit einer solchen Zone ließe sich die Absenkung der Grenzwerte zwei Jahre früher erreichen als ohne ein solches Fahrverbot. Nämlich im Jahr 2022 statt nun im Jahr 2024. Dabei hatte das Bundesverwaltungsgericht doch von „schnellstmöglich“ gesprochen. Sechs Jahre noch. Ist das schnellstmöglich?

So wichtig ein Vertrauensschutz für Dieselfahrer erscheinen mag – deren Schonung bedeutet eine weiter andauernde Belastung all derjenigen, die an den belasteten Straßen wohnen.

Gut möglich, dass den Gerichten eine solche zeitliche Perspektive nicht ausreichen wird. Schon am Dienstag gibt es einen Termin vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, in dem die Deutsche Umwelthilfe das Land Nordrhein-Westfalen per Zwangsgeld zum Handeln im Sinne eines Fahrverbots verpflichten will.

Doch längst gibt es eine andere Idee, wie sich Fahrverbote vermeiden lassen. Derzeit wird geprüft, ob die Messstellen für den Schadstoffausstoß korrekt aufgestellt sind. Der Gedanke: werden sie anderswo (weiter weg oder höher) positioniert, erledigt sich schon dadurch das Problem erhöhter Grenzwerte.

Ob das das Vertrauen in die Politik stärkt, die sich gleichzeitig scheut, die Autoindustrie in die Pflicht zu nehmen, steht auf einem anderen Blatt.