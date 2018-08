Während noch über die Sinnhaftigkeit der Idee gestritten wird, den Bauern wegen der Ernteeinbrüche im Hitzesommer eine Milliardenhilfe zu bezahlen, sind die Grünen bereits einen Schritt weiter. Sie fordern, dass ein Milliardenfonds zur Anpassung an den Klimawandel aufgelegt wird.

Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Kapitulation. Die Botschaft: Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten, konzentrieren wir uns darauf, die Folgen abzumildern. Die Hitzeglocke der vergangenen Wochen mit all ihren Belastungen legt es ja auch nahe: Vertröstungen wie „Das ist doch nur Wetter, aber kein Klimawandel“ sind kaum noch glaubwürdig. Der Klimawandel trifft auch uns, stellen wir uns also lieber darauf ein.

Natürlich kann und darf das nicht nur in der Weise geschehen, dass Geld in einen Fonds fließt, aus dem dann im einen oder anderen Härtefall ein Ausgleich gezahlt wird. Das wäre tatsächlich eine Kapitulation vor den Problemen, die ohnehin noch an Dynamik gewinnen werden. Wichtig und richtig wäre es daher, dass das Geld in Prävention fließt: in eine Stadtplanung, die für Frischluftschneisen sorgt. In die Entsiegelung von Flächen, in Hochwasserschutz, eine veränderte Landwirtschaft und vieles mehr.

Genauso wichtig – und damit ist man dann doch wieder bei dem Gedanken, sich nicht kampflos dem Klimawandel zu ergeben – ist die von den Grünen vorgeschlagene Finanzierungsquelle für den Fonds: die Besteuerung von klimaschädlichen Energieträgern, damit auf diese Weise der Verursacher den wahren Preis für sein Handeln bezahlt.

Der Aufschwung der Grünen in den Umfragen signalisiert angesichts des für jedermann sichtbar werdenden Klimaproblems, dass auch die Wähler sich nicht einfach fügen in ein unabwendbar scheinendes Schicksal. Dass sie andere Prioritäten gesetzt wissen wollen, als sie ihnen bisher durch die Politik serviert werden. Nehmen wir doch nur mal die „Kohlekommission“ der Bundesregierung, die sich mit dem Kohleausstieg beschäftigt. Schon der offizielle Titel dieses Gremiums ist entlarvend. Danach geht es dabei um „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“. Von Klimaschutz ist da nicht die Rede.