Dass man nach zwei Wochen Sondierungen am Zustandekommen einer Jamaika-Koalition Zweifel haben muss, liegt im Kalkül aller beteiligten Seiten. So treibt man die politischen Preise bei den Verhandlungen in die Höhe, so versucht man, die eigenen Anhänger zu beindrucken. Gleichwohl ist es schon erstaunlich, wie unprofessionell die Gespräche bisher verlaufen sind.

Die letzten beiden Wochen wurden vor allem dazu genutzt, rote Linien zu kultivieren anstatt konkrete Lösungen zu finden. Wenn es welche gab, dann doch eher zufällig. Wer freilich in dieser Form an die Sondierungen herangeht, muss sich nicht wundern, dass immer nur über die Dissense berichtet wird – was wiederum eine dynamische Wirkung auf einige Unterhändler gehabt hat, die in der Folge an keinem Mikrofon vorbeigehen und keinen Twitter-Account mal für ein paar Tage ruhen lassen konnten. Attacke hier, Angriff dort, dazu noch eine Flut von zum Teil unnützen Papieren.

Es wäre wünschenswert, die Unterhändler müssten ihre Handys mal abgeben und ließen sich in der Parlamentarischen Gesellschaft zu Berlin einschließen, um so lange miteinander zu reden, bis über dem Dach weißer Rauch aufsteigt. Oder eben schwarzer. Wobei: Letzteres ist nach wie vor unwahrscheinlich. Denn eine echte Alternative zu diesem Bündnis gibt es nicht, zumindest keine, die nicht mit erheblichen Risiken verbunden wäre. Neuwahlen wären dann der einzige Ausweg gescheiterter Sondierungen. Nur: Ein besseres Konjunkturprogramm für die AfD gäbe es nicht. Was wiederum keiner der Jamaika-Sondierer wollen kann. Hinzu kommt, dass insbesondere die Kanzlerin einen erneuten Urnengang scheuen muss: Denn dann würde in der Union rasch eine heftige Debatte darüber entbrennen, ob Angela Merkel tatsächlich noch die Richtige ist. Nein, Merkel braucht Jamaika für ihr eigenes, politisches Überleben. Deswegen wird sie alles daran setzen, dass eine solche Koalition am Ende zustande kommt. Um fast jeden Preis.