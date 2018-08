Noch immer stellen Kinder ein ausgeprägtes Armutsrisiko in Deutschland dar. Auf Ein-Eltern-Familien trifft das in besonderem Maße zu. Das ist die nüchterne Botschaft der aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes. Nun kann es sicher nicht verwundern, dass Alleinerziehende mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben. Allein schon deshalb, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes auf sich allein gestellt sind. Aber dass sie deshalb überdurchschnittlich häufig unter materiellen Entbehrungen, Überschuldung und anderen sozialen Makeln zu leiden haben, ist noch lange kein Naturgesetz.

Bei den Alleinerziehenden werden die Probleme der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie unter einem Brennglas sichtbar. Der Kita-Ausbau hat in den vergangenen Jahren zwar deutliche Fortschritte gemacht. Doch wenn die Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen kaum mehr als einen Teilzeitjob zulassen, dann ist das Problem gerade für Alleinerziehende eben allenfalls zum Teil gelöst. Wenn fast jede dritte alleinerziehende Mutter keinen Job hat, aber mehr als die Hälfte von ihnen gern im Beruf stünde, dann zeigt das auch, wie groß das Beschäftigungspotenzial ist, das hier verschenkt wird.

In ihrer Koalitionsvereinbarung beteuern Union und SPD, dass die Familien und Kinder im Mittelpunkt ihrer Politik stünden. Doch bei der Umsetzung ist vieles nur kleines Karo. Ein bisschen mehr Kinderzuschlag hier, Verbesserungen beim Bildungs- und Teilhabepaket dort. Und dabei wird das bürokratische Gestrüpp immer größer. Not tut eine grundlegende Reform: die Einführung einer Kindergrundsicherung, die alle Vergünstigungen bündelt und mit steigenden Einkommen abgeschmolzen wird. Pläne dafür gibt es bei der Opposition und den einschlägigen Lobby-Organisationen schon lange. Doch es fehlt am regierungspolitischen Willen, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen.