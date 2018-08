Bislang galten in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt (das sind wir) 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche als arm. Das war rund jedes 5. Kind. Nun sind es nach neuer Einschätzung des Kinderschutzbundes 4,4 Millionen Kinder, die in Deutschland von Armut betroffen sind, also nahezu jedes 4. Kind.

Der Kinderschutzbund leitet daraus die Forderung nach einer „Kindergrundsicherung“ zur Gleichbehandlung aller Kinder ab: 619 Euro in Höhe des verfassungsrechtlich notwendigen Existenzminimums, zusammengesetzt aus dem sogenannten sächlichen Existenzminimum (399 Euro) und dem Freibetrag für die Betreuung und Erziehung (220 Euro). Das ist weder unberechtigt noch überzogen, aber strategisch unklug.

Denn die Antwort der Politik ist absehbar: Sie wird das sagen, was sie immer sagt. Dass gute Arbeit für die Eltern das beste Mittel gegen Kinderarmut sei. Dass man dieses oder jenes Gesetzes-Detail schon immer habe reformieren wollen, die anderen Parteien aber leider dagegen seien. Dass man schon immer Bildung statt Bomben gefordert habe. Dass man schon viel getan habe.

Und so weiter und so fort. Die ganz Verirrten werden wie üblich Merkel und Flüchtlinge verantwortlich machen. Was aber auf keinen Fall passieren wird: Es wird kein führender Politiker der großen Koalition fünf Minuten innehalten, Luft holen und erklären, dass er verstanden hat, um was es geht – die Zukunft dieses Landes.

Denn Kinderarmut eines solchen Ausmaßes ist nicht nur ein Armutszeugnis für ein reiches Land. Sie ist kein Problem, das mit etwas großzügigeren Almosen zu lösen wäre. Kinderarmut ist der Vorbote einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Katastrophe. Denn in Deutschland bedeutet Kinderarmut allen politischen Sonntagsreden und sozialpolitischen Bekenntnissen zum Trotz neben schlechter Gesundheit und permanenter Demütigung vor allem auch schlechte Bildungsaussichten.

In Deutschland wird mit der Armut auch die Verhinderung sozialen Aufstiegs vererbt. Das Sozialgesetzbuch macht Kinder zu Hartz-IV-Gefangenen der wirtschaftlichen Situation ihrer Eltern. Kinderarmut ist heute nahezu eine 100-Prozent-Garantie für die gesellschaftliche Produktion der nächsten Generation von Geringqualifizierten und Hartz-IV-Empfängern.

Wer davor keine Angst hat, dem ist nicht zu helfen.