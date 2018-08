Ein einzelnes Wetterphänomen bleibt ein einzelnes, zufälliges Wetterphänomen. Man kann die endlos währende Hitzewelle nicht direkt auf den Klimawandel zurückführen. Jedoch sagt die Wissenschaft seit Langem eine stetige Zunahme solcher Extremwetterereignisse auch für Deutschland voraus, und die Daten geben ihr Recht. Aber mit fast unmerklichen Veränderungen weiß der Mensch nichts anzufangen. Extremereignisse werden registriert, aber bald vergessen. Wer erinnert sich noch, dass der letzte April so warm war wie noch nie? Die weniger auffälligen Folgen der Erderwärmung werden nicht einmal wahrgenommen, etwa die milderen Winter. Von der Eisschmelze auf Gletschern oder im Polarmeer nicht zu reden.

In der Großräumigkeit und Langfristigkeit der Veränderungen verschwindet nicht nur das Problembewusstsein, sondern auch die Verantwortung des Einzelnen. Tatsächlich ist aber jeder Einzelne mit seiner Lebensweise Schuld an der Situation. Besonders die Menschen in den hoch industrialisierten Ländern.

Wahr ist freilich auch, dass individueller Verzicht zwar löblich, aber kaum wirksam ist. Im Zweifelsfall bedeutet er nur einen Vorteil für andere. Auch Staaten verhalten sich rücksichtslos, am schlimmsten aktuell die USA. Klimaschutz ist eine kollektive Aufgabe.

Aus der Situation sind politische Schlüsse zu ziehen. Es ist höchste Zeit, nationale Anpassungsstrategien zu verstärken. Es wird auf Dauer nicht funktionieren, jede Branche per Notfallfonds zu entschädigen, wie es jetzt die Bauern fordern. Vielmehr müssen sich die Branchen frühzeitig auf Veränderungen einstellen, ob Bauern, Binnenschiffer oder Skiliftbetreiber. Auch muss der Staat die Infrastruktur anpassen. Vor allem aber ist eine viel konsequentere Klimaschutzpolitik notwendig. Denn noch immer gibt es die Chance, die Entwicklung anzuhalten. Nur Regierungen und Parlamente können dafür sorgen, dass die Interessen aller gewahrt werden, wenn in großem Maßstab Technik umgerüstet und Verhalten geändert werden muss. Deutschland etwa hinkt seinen eigenen Klimazielen weit hinterher; im Verkehr, bei der Gebäudeenergie und in der Landwirtschaft.