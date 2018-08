Über die Rolle von DFB-Präsident Reinhard Grindel ist in den vergangenen Wochen viel gesagt worden, eines aber selten: Der ehemalige CDU-Bundestagspolitiker und heutige Fußball-Funktionär aus Rotenburg hat über den Fußballer Mesut Özil weit weniger Schlechtes gesagt, als Özil über Grindel. Was allein kein Gütesiegel für den DFB-Präsidenten abwirft, wohl aber muss hier mal Maß gehalten werden: Grindel hat nie Özil für das WM-Aus verantwortlich gemacht, so ist es aber oft dargestellt worden. Pech?

Nein. Die ungerechte Bewertung ist das Ergebnis der Amtsführung des Präsidenten, und damit auch selbstverschuldet. Grindel rennt den Baustellen meist hinterher, statt selbst festzulegen, wo welche eröffnet werden – und wo nicht. Seit seiner Inthronisierung argumentiert er aus der Defensive. Weil er zwar Rückhalt in den strukturell eher konservativen Landesverbänden des DFB genießt, nie aber ein Kandidat des Profifußballs war und auch nicht werden wird. Drum gleicht der 56-Jährige stets ab und aus, immer mit Vorsicht und viel Diplomatie, mit Zugeständnissen und Eingeständnissen. Geht aber nie autoritär voran.

Der Mann, der ins Amt stolperte, als Vorgänger Niersbach gehen musste, arbeitet mit Akribie ab, setzt aber selten eigene Themen. Dazu passt sein neues Interview, in dem er sich im Fall Özil eine neue Sprachregelung zugewiesen hat und endlich auch ein paar Ideen ins Rennen wirft, wie die „erkaltete“ Nationalmannschaft wieder „wärmer“ werden könnte. Weniger „Die Mannschaft“, günstigere Preise, mehr Nahbarkeit. Aha. Manches gerät da in Bewegung, aber eben immer spät und vor allem erwartbar – und immer getrieben von anderen. Wie zum Beispiel von Uli Hoeneß, der gleichsam zeitgleich die großen Themen wie eine mögliche Ausgliederung der Nationalmannschaft aus dem DFB vorausdenkt. Grindel setzt jetzt wieder den Helm auf: da ist sie, die nächste Baustelle. Ein Mann in Abhängigkeiten.