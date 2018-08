Dass der Lehrerbedarf an Grundschulen, Haupt-, Real- und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen seit Jahren nicht gedeckt ist, ist Folge politischen Versagens über fast alle Parteien hinweg. Mindestens von denen, die Regierungsverantwortung trugen und viel zu lange dabei zugesehen haben, wie wenig valide und nachhaltig die Schülerzahlprognosen gewesen sind. Dass hat die Landesregierung unter der aktuellen Schulministerin Yvonne gebauer (FDP) geändert: Jetzt weiß sie, was sie für einen Batzen Arbeit vor sich hat. Und sie weiß, dass das enorme Problem von Bildungsunterversorgung mit den bisherigen Maßnahmen und jenen, die da am Freitag ganz konkret wohl noch kommen werden, vielleicht abgemildert, aber niemals beseitigt werden kann.

Dafür bräuchte es einen mutigeren Schritt, für den Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU) die Kasse weit aufmachen müsste: Gleiche Bezahlung für Grundschullehrer und Gymnasiallehrer, mindestens für jene, die seit 2009, also seit der zeitlichen Angleichung der universitären Ausbildung mit gleichen Voraussetzungen ins Schulamt starten. Das ist erkannt, dazu wird es irgendwann auch kommen, wenn man auch in der CDU ernst nimmt, was man öffentlich immer wieder und auch vehement vor der Landtagswahl 2017 ausgerufen hat: dass der Wert der Arbeit in der Grundschule gar nicht hoch genug bewertet werden kann

Welcher angehende Lehrer, der nicht seinen ideologischen Schwerpunkt in der Grundschule erkennen kann, sollte sich bei gleicher Ausbildungszeit freiwillig dafür entscheiden, im späteren Berufsleben deutlich weniger zu verdienen als sein Studienfreund, der zum Gymnasium strebt? Da lassen sich künftig wohl immer weniger finden, da nutzt es auch wenig, die Zahl der Studienplätze zu erhöhen, wie das Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) gerade erst initiiert hat. Einem Gesetzentwurf der SPD zufolge bräuchte es für die Angleichung der Einstiegsbezüge rund 600 Millionen Euro jährlich. Geld, das man der jetzigen Regierung abverlangt, das man aber selbst zu Regierungszeiten mit Rot-Grün nie aufgebracht hat. Im besten Fall hat die SPD einen Fehler eingestanden.

Was bleibt bis zur Lösung, die Geld kostet, aber unumgänglich zu sein scheint? Vertretungslehrer, Pensionisten, Aushilfen, Ausbildungsnotstand und Ausfall. Und die Erkenntnis, dass das Thema Bildung wirklich selten gut behandelt wird in diesem Land.