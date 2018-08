Einige in der Union, darunter Jens Spahn, Markus Söder und Horst Seehofer, glauben, dass nicht die soziale Frage zum Wahlerfolg von Rechtspopulisten geführt habe. Sondern die kulturelle. Die Angst vor Überfremdung. Sie folgern daraus, dass die Politik sich darauf konzentrieren müsse, den Bürgern diese Angst zu nehmen. Indem die Kontrolle an den Grenzen hergestellt und die Zuwanderung gestoppt wird. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer glaubt zudem, dass Verständnis für Pegida hülfe, wie seine Reaktion auf den Vorfall in Dresden gezeigt hat.

Und die Schlussfolgerung ist gefährlich. Natürlich war die Flüchtlingskrise 2015 in ihren Ausmaßen beängstigend. Unübersehbar gibt es seit Jahren ein Integrationsproblem. Und tatsächlich existieren Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Es ist jedoch absurd zu behaupten, dass sie schon überschritten seien. Außer vielleicht in einigen Großstadtvierteln. Wo übrigens nicht rechts gewählt wird. Rechts wird in Deutschland vor allem da gewählt, wo es kaum Flüchtlinge und Migranten gibt. Die Angst vor kultureller Überfremdung hat andere Ursachen. Etwa das Sterben der Dörfer und Kleinstädte. Die Chancenlosigkeit wegen der mangelnden Durchlässigkeit des Bildungssystems. Die Armut wegen des Niedriglohnsektors. Die Machtlosigkeit bei Mieterhöhungen. Der Arm-Reich-Gegensatz.

Spahn, Söder oder Seehofer glauben, den Rechten das Wasser abgraben zu können, indem sie das Flüchtlingsthema selbst in den Vordergrund rücken. So macht man ein großes Problem zum übergroßen. Das nutzt den organisierten Rechten. AfD und Pegida wollen, dass die Flüchtlinge ein Aufregerthema bleiben. Wenn die Rechten dieses Thema nicht hätten, nähmen sie das nächste: Migranten, Europa, Homosexuelle. Diesen Wettlauf sollte eine christdemokratische Partei nicht beginnen. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, die echten sozialen Probleme ohne Getöse und ideologiefrei zu lösen.