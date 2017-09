Auch ohne die Hitze des Gefechts mit ein wenig Abstand: Eigentlich darf es gar nichts anderes als einen Kölner Protest gegen die Wertung des Spiels in Dortmund geben. Das Tor war ein klarer Regelverstoß der Spielleitung, die in Köln in einem Raum hinter einer Stahltür sitzt und den Schiedsrichter auf dem Rasen im Stadion fernsteuert. In einem Ausmaß, das auch jene überrascht, die den Videoschiedsrichter für eine gute Erfindung gehalten hatten.

So gut das alles gedacht sein mag: Der Videoschiedsrichter greift viel zu oft und zu gewichtig ins Spiel ein. Das ist in dieser Form schlecht gemacht: Als in Leverkusen am Sonntag ein Tor zurückgenommen wurde, hat das im Stadion kaum jemand mitbekommen. Das brutale Foul am Stuttgarter Gentner war kein Foul – sagen die „Marionette“ und ihr Chef in Köln. War es aber eben doch. Und jetzt? Das ist alles nicht gut, die Natürlichkeit des Ablaufs und manche Emotion im Stadion gehen darüber hinaus verloren.

Und in Dortmund? Der Protest gegen ein Tor, das es ja eigentlich gar nicht gegeben hat, weil das Spiel schon abgepfiffen war, ist unabdingbar. Schon allein, um darüber reden zu müssen, wie der Videoschiedsrichter künftig arbeiten sollte. Denn so, wie es ist, kann es nicht bleiben. Und wenn das niemand ändert, dann bleibt das so. Es ist wie in der Politik, wenn sich alle über Emissionsskandale in der Autobranche mokieren, aber niemand einschreitet. Dann bringt es auch nichts, dass Angela Merkel im TV-Duell darüber „stocksauer“ ist und dann sofort das „Aber“ folgt.

Ein Wiederholungsspiel würde Köln wohl ohnehin überfordern. Aber der Dortmunder Geschäftsführer Hans Joachim Watzke hätte für seine Aussagen, Köln sei ein schlechter Verlierer, weil ohnehin chancenlos gewesen, durchaus eine Neuauflagen-Pleite verdient. Als ginge es darum.

Vielmehr muss der DFB jetzt entscheiden, ob ein falsch angewandter Videobeweis eine Tatsachenentscheidung ist. Der Fußball gerät an seine Grenzen.