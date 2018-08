Gewiss, das Darknet mit seinem gewollt schwierigen Zugang und der dahinter stehenden Idee, etwas verbergen zu wollen, provoziert geradezu den Verdacht, hinter den heruntergezogenen Jalousien geschehe nur Illegales. Und doch ist das zu kurz gegriffen. Die Initiative von NRW-Justizminister Peter Biesenbach ist jedenfalls nicht schon mit dem Argument gutzuheißen, dass da einer ein paar Lichtstrahlen in den dunklen Teil des Netzes werfen will.

Dass Kommunikation nicht für jedermann sichtbar ist, das wollen wir doch alle. Und auch politisch kann es dafür sehr gute Gründe geben. Man denke an Oppositionelle, die sich in autoritären Regimes auf diesem Wege eine nicht überwachte Kommunikationsplattform schaffen. Transparenz im Sinne einer für jedermann sichtbaren Einsehbarkeit von Kommunikation wäre das Ende jeder Freiheit. Darum darf man das Darknet als solches nicht verdammen.

Wohl aber muss es Strafverfolgern möglich sein, kriminelle Auswüchse zu bekämpfen. Wenn man Betreiber von Plattformen, auf denen offensichtlich Verbotenes geschieht, auch mit den Mitteln des Strafrechts verfolgen will, muss man dafür die notwendigen Instrumente haben. Ein solches ist der jetzt angedachte neuen Strafparagraf, der diese Plattformbetreiber nicht einfach so davonkommen lässt.

Dass es richtig ist, diese auch strafrechtlich in die Verantwortung zu nehmen, wird deutlich, wenn man das Geschäftsmodell der Anbieter gedanklich aus der virtuellen in die reale Welt versetzt: Man denke sich einen Flohmarkt, auf dem es diverse Stände gibt. An einem werden Waffen verkauft, am anderen Rauschgift, daneben wird mit Kinderpornofilmen gehandelt. Der Veranstalter des Flohmarkts indes redet sich damit heraus, dass das doch nicht seine Sache sei. Er sei bloß der Organisator, das verbotene Geschäft machten Käufer und Verkäufer.

Das kann nicht sein, nicht in der realen und genauso wenig in der virtuellen Welt. Daher ist es richtig, solche Portalbetreiber mit Strafe zu bedrohen. Ob man ihrer tatsächlich habhaft wird, wenn sie ihr Geschäft vom Ausland aus betreiben, ist freilich eine andere Frage. Aber das kann ja noch werden, wenn auch anderswo in ähnlicher Form durchgegriffen wird.