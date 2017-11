So schnell werden die aufgerissenen Gräben in der CSU nicht zuzuschütten sein. Zumal die Scharmützel der letzten Monate zu Verletzungen geführt haben, die lange nachwirken werden. Es gilt der Grundsatz: Geschlossenheit lässt sich nicht einfach verordnen, auch nicht durch einen neuen Zeitplan hin zu einer längst überfälligen Personalveränderung. Sie muss vorgelebt werden. Doch die CSU ist in zwei verfeindete Lager zerfallen – in das der Anhänger von Noch-Finanzminister Markus Söder und in das seiner Gegner.

Selbst wenn es gelingen sollte, alsbald die Reihen zu schließen, stellt sich die Frage, ob der Wähler den Christsozialen wieder folgen wird. Der Vertrauensverlust vieler Bürger in die CSU ist riesig. Mitverursacher ist ohne Zweifel Horst Seehofer, der einen großen, strategischen Fehler begangen hat: Erst ist er Kanzlerin Angela Merkel monatelang wegen ihrer Flüchtlingspolitik massiv angegangen bis hin zur Demütigung auf offener Bühne beim CSU-Parteitag, um dann plötzlich den Schalter auf Friede und Freude umzustellen. Zahlreiche Wähler haben ihm und seiner Partei die plötzliche und krude Kurskorrektur zu Recht nicht abgenommen. Die Quittung gab es bei der Bundestagswahl.

Einen anderen Grund für ihre Talfahrt will die CSU immer noch nicht wahrhaben: Ihr Nimbus der Volkspartei, in diesem Fall einer regional begrenzten, bröckelt. Wie bei den anderen großen Parteien auch. Bisher haben die Christsozialen ziemlich orientierungslos darauf reagiert. Mal wollten sie mehr nach rechts rücken, um die AfD kleinzuhalten, mal am liebsten in der Mitte bleiben, um dem alten Anspruch von Laptop und Lederhose gerecht zu werden. Nur: Beides lässt sich politisch – wenn überhaupt – nur mit viel Geschick vereinbaren. Und einvernehmlich. Beides fehlt.

Schlechter kann die Ausgangsposition für eine Neuaufstellung mit Blick auf die Landtagswahlen nächstes Jahr nicht sein. Insofern ist noch lange nicht ausgemacht, ob die CSU ihren Absturz von einer bundespolitisch einflussreichen Regionalpartei zur schnöden Provinzpartei wird verhindern können. Wer immer künftig die Christsozialen in welcher Funktion führen wird, die Partei braucht ein Ende der Sprunghaftigkeit. Auch muss die lähmende Selbstbespiegelung aufhören. Schließlich geht es nicht nur um die Verteidigung der absoluten Mehrheit im Freistaat. Sondern auch um den Einfluss in Berlin. Und ganz am Ende auch um die Bürger