Das Kult-Musical GREASE – ab März 2018 wieder in Düsseldorf

Düsseldorf, 24. Mai 2017. 1996 wurde das Capitol Theater mit der weltbekannten High-School-Romanze offiziell eröffnet. Drei Jahre lang begeisterte das Musical die Landeshauptstadt und ist seitdem bei jedem Gastspiel ein Publikumsmagnet. Vom 20. März bis 1. April 2018 singen und tanzen sich die Pink Ladies und T-Birds jetzt wieder über die Bühne an der Erkrather Straße.

Petticoats raus, rein in die Röhrenjeans, Pomade ins Haar und ab zur Party der nächsten Saison: GREASE – eine der schönsten Rock´n´Roll-Lovestorys ist endlich wieder im Capitol Theater! Erzählt wird die romantische Geschichte von Sandy und Danny, die sich im Sommerurlaub ineinander verlieben und an ihrer High School unerwartet wieder aufeinandertreffen. Doch der Frauenschwarm und

Anführer der coolsten Clique der Schule lässt die schüchterne neue Mitschülerin abblitzen – alles andere als beste Voraussetzungen für die große Liebe…

Mit Hits wie „You’re the one that I want“, „Summer Nights“ oder „Greased Lightnin‘”, mitreißenden Choreographien und frechen Dialogen wird GREASE zu Party, Spaß, Romantik und einer Hommage an

eine Zeit, in der Pferdestärken und glänzendes Chrom so wichtig waren, wie der richtige Musikgeschmack.

So einzigartig wie das Musical ist auch seine Erfolgsgeschichte: Was aus einer verrückten Idee in einer bierseligen Nacht werden kann, ahnten die Autoren Warren Casey und Jim Jacobs Anfang der 70er

Jahre sicher nicht. Mit ihrem Rock'n'Roll-Musical über das Abenteuer High School-Liebe in den 50er Jahren schufen sie einen Klassiker, der zum Vorbild für andere High School Musicals wurde und als

zeitloser Kult von den Bühnen dieser Welt nicht mehr wegzudenken ist. GREASE wurde zu einem der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. 2017 feiert die Produktion bereits ihr 45-jähriges Bühnenjubiläum.

Nicht zuletzt die legendäre Verfilmung des Musicals 1978, mit der sich John Travolta und Olivia Newton-John als neues Hollywood-Traumpaar mit fetzigen Songs und gefühlvollen Balladen in die Herzen der Zuschauer auf der ganzen Welt sangen, machte GREASE zu dem, was es heute ist. Der Soundtrack des Films belegte in den USA 12 Wochen die Nummer 1, bis Februar 1998 war er 244 Wochen hintereinander in den Top Five der US-Pop-Charts.

Die Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH bringt eines der erfolgreichsten Musicals in Deutschland und Österreich auf Tour!