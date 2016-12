YESTERDAY – A TRIBUTE TO THE BEATLES DAS ORIGINAL - Eine Show bringt die Beatles auf die Bühne zurück

Keine Band hat die Musikwelt so nachhaltig geprägt wie die Beatles. Ihre Popularität ist seit über 50 Jahren ungebrochen. Die Show YESTERDAY A TRIBUTE TO THE BEATLES bringt die „vier Liverpooler“ endlich zurück auf die Bühne. Vier erstklassige Musiker aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland verkörpern John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr so authentisch, dass man sich in einem Konzert der wahren Beatles glaubt. Sie erobern die Herzen der Fans in einem emotional packenden, mitreißenden Fest der Freude. Mit Songs wie „Let it be“, „Help“, „Penny Lane“ oder „Hey Jude“ drehen sie mühelos die Zeit zurück. Wenn tausend Zuhörer ihr „Yeah, yeah, yeah“ erwidern, ist der Zeitgeist der sechziger Jahre wach, dann liegt ein Hauch von Musik-Revolution in der Luft.Die NEUE SHOW – 50 Jahre SGT. PEPPER´SDie aktuelle Deutschland-Tournee startet pünktlich zum 50. Jahrestag von „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, dem „besten Album aller Zeiten“ (Rolling Stone). Für die Show YESTERDAY A TRIBUTE TO THE BEATLES wurden nach einem internationalen Casting vier namhafte Musiker engagiert. Als Fab Four entführen

ERIC PAISLEY alias John Lennon

CYRIL LAURENT alias Paul McCartney

BILLY SHEARS alias Ringo Star

MIKE WILBURY alias Georg Harrison



ihr Publikum authentisch, mit viel Liebe zum Detail ins Flair der sechziger Jahre. Wechselnde Kostüme aus der Beatles-Ära, weltberühmte Songs auf originalgetreuen Instrumenten, täuschend echte Stimmen – all das bietet YESTERDAY A TRIBUTE TO THE BEATLES dem Publikum in einem über zweistündigen Konzerterlebnis.

Unter anderem finden Konzerte in Mönchengladbach, Wuppertal und Krefeld statt.

