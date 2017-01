Er ist der Künstler der Superlative: der niederländische Violinist André Rieu! Nach Konzerten in Argentinien, Australien, Neuseeland und Großbritannien kehrt der Weltstar 2017 zurück nach Deutschland und wird das deutsche Publikum mit seiner neuen Tournee verzaubern. Tourstart der insgesamt 24 Konzerte von André Rieu ist am 11. Januar in München.

„Emotionen sind das Wichtigste!“, sagt André Rieu. „Wir sollten versuchen, Entscheidungen in unserem Leben mit dem Herzen zu treffen, nicht mit dem Kopf. Ich werde oft gefragt, wie ich mein Programm auswähle. Es ist reine Intuition. Ich liebe Johann Strauss und bin gleichzeitig begeistert von Andrew Lloyd Webber oder Bruce Springsteen – wir sollten aufhören, in Kategorien und Grenzen zu denken. Nicht nur im Bereich der Musik, auch im täglichen Leben.“



40 Millionen verkaufte Alben, 600.000 Live-Zuschauer jährlich sowie das größte private Orchester der Welt sprechen für sich. André Rieu ist ein moderner Johann Strauss, international als „Walzerkönig“ unserer Zeit gefeiert. Seit 1994 lebt André Rieu seinen Traum: mit einem eigenen Orchester um die Welt zu reisen. Seither begeisterte er zehn Millionen Zuschauer auf sechs Kontinenten mit Konzerten in 36 Ländern, u.a. in Australien, Brasilien, Südafrika, den USA und ganz Europa. Sein Programm umfasst die bekanntesten Hits aus Filmen, Musicals, Opern, Rock- und Pop und natürlich die schönsten Walzer.

Die Fans feiern ihn, sein Repertoire und seinen einzigartigen Performance- und Entertainment-Stil enthusiastisch. So gab er das größte Konzert seiner Karriere 2008 in Melbourne vor 38.000 Zuschauern. Alle Kostüme, Instrumente und Bühnenaufbauten sind vierfach vorhanden, um die Transportwege der enormen Ausstattung zwischen den Kontinenten zu bewältigen.

André Rieu ist der Künstler der Rekorde: Seine Alben erreichen regelmäßig die Top 3 der UK Pop Charts, weltweit hat er bereits 30 Nummer-eins-Alben gelandet, die er in seinem eigenen Tonstudio in Maastricht aufnimmt. Die Kinoübertragung seiner Open-Air-Konzerte in Maastricht 2015 wurde der erste Konzertfilm, der an einem einzigen Tag mehr als eine Million Britische Pfund einspielte. Damit brach Rieu den Rekord von One Direction. In Deutschland erreichen die TV-Ausstrahlungen seiner Konzerte jedes Jahr über sechs Millionen Zuschauer, auf Facebook hat André Rieu rund zwei Millionen Follower. Die Ausschnitte seiner Konzerte auf Youtube zählen insgesamt über 300 Millionen Views. Privat ist André Rieu seit über 40 Jahren verheiratet und lebt mit seiner Frau Marjorie in einem romantischen Schloss in seiner Geburtsstadt Maastricht. Er hat zwei Söhne und fünf Enkelkinder.

Freuen Sie sich ab dem 11. Januar 2017 auf einmalige Shows mit André Rieu in ganz Deutschland. Romantische, humorvolle und unvergessliche Konzertabende.

Tickets sind über www.wz-ticket.de erhältlich.