TINA - Das Musical

Tina Turner Musical kommt nach Wuppertal - Mittwoch, 22. März 2017 * 20 Uhr * Wuppertal, Stadthalle

Zum 40-jährigen Jubiläum Ihrer Solokarriere entstand in London diese Produktion über das Leben und Schaffen der einzigartigen Tina Turner.

Hits wie „Simply The Best“, „Private Dancer“ oder „We Don`t Need Another Hero“ sind Popgeschichte und machten Tina Turner zur Musik-Legende. 188 000 Zuschauer waren 1988 in Rio live beim Tina Turner Konzert im Maracana-Stadion! Ein Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde für das bestbesuchte Konzert der Musikgeschichte war damit gesichert.

„Break Every Rule“ ist ein mitreißendes musikalisch-biographisches Musical und greift die wichtigsten Stationen von Tinas Erfolgsgeschichte neu auf. Die Multimedia-Show reicht von den Anfängen ihrer Karriere mit der schwierigen Trennung von Ike Turner über „Nutbush City Limits“, die 80er-Jahre-Phase bis hin zur Filmmusik von z.B. „The Golden Eye“ (1995).

Auf einer großen Leinwand sind Fotos, Videoclips und Interviewsequenzen zu sehen. Kurze Spielszenen führen durch die Karriere der gebürtigen Amerikanerin, die mittlerweile zurückgezogen in der Schweiz lebt.



Die Sängerin und Tänzerin Tess „Dynamite“ Smith gilt als weltweit beste Tina Turner Interpretin und konnte für die bundesweite Tournee „BREAK EVERY RULE „TINA“ The Rock Legend – Das Musical“ gewonnen werden.

Als Frontact von „The Commodores“ weltweit berühmt geworden, bringt sie die größten Hits der außergewöhnlichen und starken Rocklady Tina Turner, mit feuriger Leidenschaft, explosiv und einfach authentisch auf die Bühne.

In mehr als 2 ½ Stunden zeigt diese Show zusammen mit Tänzern, Schauspielern und Live-Band ein überwältigendes Gesamtkunstwerk, und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte Musikgeschichte.

