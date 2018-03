Thorsten Havener ist zurück. Anders. Geheimnisvoller. Dunkler. Denn dieses mal geht es um Deinen Kopf. Um Deine Gedanken. Dein Glück. Deinen Weg.

Wuppertal. Warum machen wir immer wieder dieselben Fehler? Wann hören wir auf zu tun, als wäre unser Leben eine Generalprobe? Und wie können wir diesen Teufelskreis durchbrechen? Körpersprache-Experte Thorsten Havener weiß: Antworten liegen immer in uns selbst. Die Reise dorthin ist ein Abenteuer. Das Leben ist eine tägliche Feuerprobe. Und so heißt auch sein neues Programm: "Feuerproben". Am 7. Dezember gastiert Havener um 20 Uhr in der Historischen Stadthalle Wuppertal.

Thorsten Havener hat seit 1986 in tausenden Auftritten, Live-Shows und Vorträgen seine Zuschauer in seinen Bann gezogen. Sein Durchbruch begann 2005 mit seinem TV-Special „Der Gedankenleser“. Ausverkaufte Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz folgten. Seine TV-Shows brachten Spitzenwerte. Thorsten Havener ist mehrfacher Bestsellerautor – seine Gesamtauflage liegt bei mehr als einer Million Büchern. Alleine sein Erstling „Ich weiß, was Du denkst“ wurde in 16 Sprachen übersetzt, sein jüngster Blockbuster „Ohne Worte“ führte monatelang die Spiegel-Belletristik-Charts an und etablierte ihn weiter als Deutschlands bekanntesten Gedankenleser und erfolgreichen Vortragsredner. Seit Dezember 2017 ist er mit seinem neuen Programm „Feuerproben“ auf Tournee.

Karten gibt es über www.thorsten-havener.com