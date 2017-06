JEAN-YVES THIBAUDET

Seit drei Jahrzehnten konzertiert der Pianist Jean-Yves Thibaudet weltweit und hat über 50 Aufnahmen veröffentlicht. Er besticht durch seine ausdrucksstarken Phrasierungen, seine üppigen Klangfarben und seine brillante Technik. Mit seinen poetischen Interpretationen hat er zahlreiche begeisterte Zuhörer gewonnen. Er ist regelmäßig Gast bei berühmten Orchestern, Dirigenten und Festivals und arbeitet mit hervorragenden Musikerpersönlichkeiten zusammen.

Jean-Yves Thibaudet stammt von deutsch-französischen Eltern ab und wurde in Lyon geboren, wo er mit fünf Jahren den ersten Klavierunterricht erhielt und mit sieben seinen ersten öffentlichen Auftritt absolvierte. Seine wichtigsten Lehrer waren Lucette Descaves, eine Freundin und Mitarbeiterin von Ravel, und Aldo Ciccolini, bei dem er mit zwölf Jahren am Pariser Konservatorium zu studieren begann. Ciccolini übte nicht nur großen musikalischen Einfluß auf ihn aus, sondern unterstützte den jungen Pianisten auch nach Kräften. Mit fünfzehn gewann Jean-Yves Thibaudet den Premier Prix du Conservatoire und drei Jahre später die Young Concert Artists Auditions (New York).

2016/17 ist Thibaudet Artist-in-Residence des Orchestre National de France, der Wiener Symphoniker und der Colburn School in Los Angeles. In Paris spielt er Saint-Saëns’ Fünftes Klavierkonzert und Khachaturians Konzert für Klavier. In Wien steht Kammermusik auf dem Programm, gespielt gemeinsam mit führenden Musikern des Orchesters, außerdem Beethoven Chorfantasie op.80 unter Philippe Jordan und die Klavierkonzerte von Grieg und Gershwin. An der Colburg School in Los Angeles widmet sich Thibaudet in seinem dritten Residenz-Jahr einem seiner wichtigen Anliegen, der Förderung junger Talente durch individuellen Unterricht, Meisterklassen und gemeinsamen Aufführungen.

Seine Vielseitigkeit stellt Thibaudet in seinen Aufnahmen unter Beweis, zu denen die ausgezeichnete CD-Box „Satie: das komplette Klavierwerk“ gehört, dazu Mendelssohns Klavierkonzerte und die Burleske von Richard Strauss mit dem Gewandhausorchester und Herbert Blomstedt, Aufnahmen der Klavierkonzerte von Camille Saint-Saëns. Eine Gershwin-Platte erschien mit dem Baltimore Symphony Orchestra unter Martin Alsop. Seit seinem Debüt 1993 ist Jean-Yves Thibaudet nun zum neunten Mal beim Klavier-Festival Ruhr zu erleben.



PIETARI INKINEN

Der finnische Dirigent Pietari Inkinen debütiert mit diesem Konzert beim Klavier-Festival Ruhr. Er studierte bei Jorma Panula und Leif Segerstam an der Sibelius-Akademie in Helsinki. In Köln absolvierte er außerdem ein Violinstudium bei Zakhar Bron. 2008 trat Inkinen sein Amt als Music Director des New Zealand Symphony Orchestra an, das er bis 2016 ausfüllte. Zusätzlich war er seit 2009 Erster Gastdirigent beim Japan Philharmonic Orchestra, das er seit der Spielzeit 2016/17 als Chefdirigent leitet. Seit 2015 fungiert er als Chefdirigent der Ludwigsburger Schlossfestspiele und der Prager Symphoniker. Ab September 2017 leitet Inkinen zusätzlich als Chefdirigent die Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken/Kaiserslautern.

Als Gastdirigent leitet Pietari Inkinen zahlreiche namhafte Orchester, darunter die Staatskapelle Berlin, die Münchner Philharmoniker, das Orchester des Teatro alla Scala di Milano, das Los Angeles Philharmonic Orchestra, das Rotterdams Philharmonisch Orkest, das Israel Philharmonic Orchestra, das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, das WDR Sinfonieorchester Köln, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Bamberger Symphoniker, das Radio-Symphonieorchester Wien, das BBC Symphony Orchestra, die Sächsische Staatskapelle Dresden, das Gewandhausorchester Leipzig, das Orchestra del Maggio Musicale, das National Symphony Orchestra Washington und das Orchestre Philharmonique de Radio France. 2016/17 debütiert er beim Concertgebouw Orkest Amsterdam.

Inkinen arbeitet zusammen mit Solisten wie Vadim Repin, Hilary Hahn, Pinchas Zukerman, Nikolaj Znaider, Jean-Yves Thibaudet, Aleksandre Toradse und Elisabeth Leonskaja. Zu seinen CD-Aufnahmen, u.a. für die Labels NAXOS und EMI, zählt ein Zyklus der Sinfonien von Jean Sibelius mit dem New Zealand Symphony Orchestra sowie die Achte Sinfonie und die Manhattan Trilogy von Einojuhani Rautavaara.