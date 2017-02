„The Greatest Love Of All“ Die umjubelte Bühnenshow endlich in Neuss 04.03.2017 – 20:00 Uhr Stadthalle Neuss

Bis heute gehört Whitney Houston zu den meistverehrten Künstlerinnen weltweit. Mit „The Whitney Houston Show“ kommt jetzt die atemberaubende Hommage an einen der größten Superstars der letzten Jahrzehnte endlich auch in die Stadthalle Neuss – am Samstag, 4. März 2017.

„I Will Always Love You“, „One Moment In Time“, „I Wanna Dance With Somebody“ oder „I’m Every Woman“: „The Whitney Houston Show“ präsentiert all ihre größten Hits und lässt die beeindruckende Karriere Whitney Houstons in einer großartigen Bühnenshow wieder lebendig werden. Die musikalische Widmung bietet grandioses Live-Entertainment mit imposanten Choreographien, Lichteffekten, aufwändigen Kostümen und wunderbaren Projektionen der unvergessenen Künstlerin auf großer Videowall.

Belinda Davids als Whitney Houston verkörpert die 2012 verstorbene Pop-Diva nicht nur optisch verblüffend, sondern überzeugt Kritiker und Fans vor allem durch ihre sensationelle und dem Original überwältigend ähnliche Stimme. „Ich möchte, dass die Menschen Whitney Houston so in Erinnerung behalten, wie sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war – und sie war fabelhaft“, sagt Davids.

Whitney Houston in Erinnerung zu rufen gelingt der in Südafrika geborenen Davids auf unfassbar beeindruckende Art und Weise. Sie sorgt mit ihrer Bühnenpräsenz für einen mitreißenden Abend, der Emotionalität und Lebensfreude vereint. In der zweistündigen Show zelebriert und feiert sie, begleitet von einer fantastischen Live-Band und Top-Tänzern, die größten Hits der Legende, singt sich in die Herzen der Zuschauer, die von Anfang der Show an mitgehen, mitklatschen und sogar tanzen, und erhält dafür vom Publikum Jubelrufe und Standing Ovations.

Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02405 / 40 8 60 oder online unter www.meyer-konzerte.de.