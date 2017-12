The Millenium-Tour 2017/18 - Die größten Hits des letzten Jahrtausends Rock – Pop - Klassik - Stadthalle Wuppertal - Donnerstag, 14. Dezember 2017, 20 Uhr

Wer live dabei sein will, beim Konzert der 12 Tenöre, muss sich beeilen. Am Donnerstag, 14. Dezember, öffnet sich der Vorhang in der Stadthalle Wuppertal zu einer fulminanten Show, wie man sie wahrlich nicht alle Tage erleben kann.

Im Rahmen ihrer derzeit laufenden Europa-Tournee präsentieren „The 12 Tenors“ unter dem Motto „The Millenium-Tour 2017/18, die größten Hits des letzten Jahrtausends aus den Bereichen Rock, Pop und Klassik.

Die 12 Ausnahmestimmen, aus 10 verschiedenen Nationen, touren nahezu weltweit und feiern überall große Triumphe. Speziell in den deutschsprachigen Ländern haben sie ein begeistertes Publikum.

Mit ihren kraftvollen Stimmen und ihrer mitreißenden Energie ist kein Genre vor den 12 Tenören sicher. Mit ihrem unverwechselbaren klassischen und doch modernen Sound verbinden sie den Geschmack von Generationen. Die 12 Tenors kennen nur ein Ziel: Ihr Publikum mit ihrer mitreißenden Leidenschaft für Musik anzustecken. Wie immer bei den Shows der 12 Tenöre, dürfen sich die Besucher auf Musik ohne (Alters-)Grenzen, eine spektakuläre Lichtshow, eindrucksvolle Choreographien, charmante Moderationen und auf ein über zweistündiges vielfältiges Programm mit 12 Ausnahmesängern freuen.

Karten für das Konzert der „The 12 Tenors“, am Donnerstag, 14. Dezember, in der Stadthalle Wuppertal, sind derzeit noch erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.