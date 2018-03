Am 30. April findet das Mayday-Festival in den Dormunder Westfalenhallen statt. 14 Stunden Rave mit 35 Acts.

Dortmund. Mayday gilt als die „Mutter aller Raves“ und steht seit 1991 für das, was elektronische Musik ausmacht: Offenheit, Toleranz, Lebensfreude und die Liebe zur Musik. Bereits 1994 traf die Mayday-Hymne „We are different“ den Kern von Mayday. Auch 2018 bleibt sich der größte deutsche Indoor-Rave treu: „We stay different“ – und das ist auch gut so.

35 Acts. 14 Hours. 3 Floors - heißt es am 30. April von 19 bis 9 Uhr in den Dortmunder Westfalenhallen. An den Decks stehen internationale Stars wie Sven Väth, Adam Beyer, Aly & Fila, Angerfist und Ferry Corsten. Die Veranstalter erwarten 15.000 bis 20.000 Besucher. Karten kosten im Vorverkauf 58 Euro, an der Abendkasse 68 Euro. Mit der Eintrittskarte ist die kostenlose Hin- und Rückreise mit allen VRR-Verkehrsmitteln (2. Klasse) im VRR-Raum möglich.

Das komplette Line-up: Sven Väth (London), Adam Beyer (Stockholm), Airtunes (Paderborn), Aly & Fila (Kairo), Angerfist (Hengelo), Björn Torwellen (Köln), BMG -live- (Wiesbaden), Charlotte de Witte (Gent), Chris Liebing (Frankfurt), Cuebrick (Stuttgart), Danielle Diaz (Ulm), Ferry Corsten (Rotterdam), Friends of MAYDAY -live-, Hooligan (Ruhr-Area), Juliet Sikora (Dortmund), Klaudia Gawlas (Passau), Kutski (Manchester), Lexy & K-Paul -live- (Berlin), Mark Reeve (Frankfurt), MC H (Ruhr-Area), Moonbootica (Hamburg), Neelix (Hamburg), Ophidian (Arnheim), Pappenheimer (Würzburg), Paul Elstak (Rotterdam), Peacekeeper (Mönchengladbach), Ran-D (Zeeland), Rotterdam Terror Corps -live- (Rotterdam), Talla vs. Taucher (Frankfurt), Tensor & Re-Direction -live- (Essen/Dortmund), Tha Watcher (Tilburg), Tieum (Metz), Warface (Maastricht), Zakari & Blange (Freiburg), Zatox (Rom).

Mehr Infos und Tickets gibt es unter www.mayday.de