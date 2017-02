Sensationeller Start für Disneys Musical TARZAN in NRW

Show bricht Besucherrekorde – Disneys Musical TARZAN ist Publikumsmagnet – Neuer Tarzan-Darsteller vom Broadway ab Mai 2017

Seit der Premiere von Disneys Musical TARZAN am 6. November 2016 im Stage Metronom Theater feiert das Publikum den Dschungelhelden allabendlich mit Standing Ovations. Die spektakuläre Show bricht alle Besucherrekorde am Standort Oberhausen. Ab sofort ist der Vorverkauf daher bis 31. Oktober 2017 geöffnet.

Innerhalb kürzester Zeit hat sich Disneys Musical TARZAN zum Publikumsmagneten in der Metropole Ruhr entwickelt: Die mitreißende Musik von Weltstar Phil Collins, die spektakulären Flugszenen, die eigens für Oberhausen designten Kulissen und die Originalregie von Bob Crowley erzeugen die perfekte Illusion und lassen die Dschungelwelt mitten in Oberhausen lebendig werden. „Disneys Musical TARZAN ins Ruhrgebiet zu bringen, war genau die richtige Entscheidung. Wir hatten einen sensationellen Start am Standort Oberhausen: Wir sind aktuell bis Ende Februar nahezu ausgebucht. Wer in der ersten Jahreshälfte Disneys Musical TARZAN sehen möchte, sollte sich jetzt schon Tickets sichern.“ so Jürgen Marx, Area Director South/West „Die Menschen in NRW lieben die außergewöhnliche und atemberaubendes Atmosphäre im Stage Metronom Theater. Die Region hat einen neuen (Dschungel)helden.“

TARZAN-Darsteller Alexander Klaws wird wie geplant Ende April ein vorerst letztes Mal durch den Oberhausener Dschungel schwingen und sich ab Mai einer neuen großen Hauptrolle und seiner jungen Familie widmen. „Natürlich fällt mir der Abschied aus dem Dschungel sehr schwer – das Oberhausener Publikum war einfach großartig und diese Rolle in meiner Heimat spielen zu können, war eine große Ehre für mich. Bis es soweit ist, freue ich mich auf jede Show“, so Klaws. Doch die Fans von Disneys Musical TARZAN dürfen sich auf einen würdigen Nachfolger freuen: Josh Strickland, der die Rolle des Tarzans am Broadway kreierte und damit große Erfolge feierte, wird die Rolle von Alexander Klaws in Oberhausen ab Mai übernehmen.

Tarzans Geschichte ist weltberühmt und hat bis heute viele Generationen begeistert: Nach einem Schiffbruch nahe der Küste Afrikas wird der kleine Tarzan mit seinen Eltern an einen menschenleeren Strand gespült. Vater und Mutter werden Opfer eines Leopardenangriffs und das Kind bleibt als Waise zurück. Das Gorilla-Weibchen Kala nimmt sich seiner an und zieht ihn in der Gemeinschaft der Affen groß. Nicht allen ist er gleichermaßen willkommen. Clan-Oberhaupt Kerchak sieht ihn als Eindringling, der eine Gefahr für seine Sippe darstellt. Und auch Tarzan spürt, dass seine Wurzeln eigentlich woanders liegen. Jahre später trifft eine Expedition im Dschungel ein und Tarzan – mittlerweile ein junger Mann – steht zum ersten Mal Menschen gegenüber. Unter ihnen ist die hübsche Jane. Diese Begegnung ist der Anfang einer großen Liebe, die sie schon bald vor die wichtigste Entscheidung ihres Lebens stellt.

Disneys Musical TARZAN®

Tickets & Informationen unter:

01805-4444* oder www.musicals.de

*(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus den Mobilfunknetzen)