Ruhr-in-Love – das elektronische Familienfest. Bei der Tages- und OpenAir-Veranstaltung wird am 7. Juli von 12 bis 22 Uhr im OlgaPark in Oberhausen gefeiert.

Oberhausen. Groß, größer, am größten. Bei vielen Festivals hat Gigantomanie Einzug gehalten. Doch geht es bei elektronischer Musik nicht um die Größe der Bühnen oder die Menge an Konfetti. Es geht um die Musik, um Leidenschaft, Feiern und Gemeinschaft. „Less show – more party!“ lautet daher schon immer das Motto bei Ruhr-in-Love.

Dabei ist alles „handmade“ und mit Liebe zum Detail gemacht. Wochenlang plant die Community an den 40 verschiedenen Floors. Ob Ritterburg, Doppeldeckerbus oder ein zur Mini-Bühne umgebauter Imbisswagen. Alles Unikate, mit Hingabe kreiert. Eine satte Sound-Anlage dazu, mehr braucht es nicht. Denn wo Bass ist, da wird getanzt. Auf grünen Wiesen, im Schatten der Bäume oder am glitzernden Wasserlauf.

Mehr als 40.000 Gleichgesinnte und doch eine ganz private Atmosphäre. Auf den einzelnen Floors feiern jeweils nur ein paar hundert Leute. Die DJs trifft man an der Bühne. Plausch und Bier? Kein Problem. Handmade ist auch die Musik. 400 Künstler mixen House, Techno, Goa, Trance, Hardstyle und Hardcore. Residents neben Top-Stars, Newcomer zusammen mit alten Hasen. Ruhr-in-Love ist ein riesiges Puzzle. Jedes Teilchen wird gebraucht, um das große Ganze zu formen.

Termin: Samstag, 7. Juli, 12 bis 22 Uhr im OlgaPark, 46117 Oberhausen. AfterParties ab 22 Uhr "OpenEnd" in mehr als 20 Clubs in ganz NRW.

Tickets: Vorverkauf 29 Euro, Tageskasse 35 Euro. Kostenlose Hin- & Rückreise mit der Eintrittskarte mit allen VRR-Verkehrsmitteln (2. Klasse) im VRR-Raum.

