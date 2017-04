Sevenum (NL) – Als erster Freizeitpark in direkter Nähe zu Nordrhein-Westfalen öffnet das niederländische Toverland am 25. März seine Tore für die neue Sommersaison 2017. Ab kommenden Samstag sind wieder alle Achterbahnen, Wasserattraktionen, Hochseilgarten, Kletter- und Spieltürme und andere Attraktionen in den vier Themenbereichen in Betrieb. Grund genug, den Frühlingsbeginn mit einem Besuch an diesen beliebten Freizeitpark nahe Venlo einzuläuten.



Für die neue Saison hat das Hexenkind Toos eine nagelneue Zaubershow für die Kinder in Petto. Die Show findet täglich um 14 Uhr im Themenbereich Magic Forest statt. Aber auch die Vorbereitungen für das jährliche Halloween Event sind bereits in vollem Gang und es stehen die Daten für die gemütlichen Mittsommerabende fest. Jetzt gilt es jedoch erst einmal, den Frühling und die Osterferien zu genießen, den Nervenkitzel aufzusuchen und einen Tag voller Magie, Spaß und Abenteuer mit der ganzen Familie im Toverland zu erleben.



Neue Jahreskarte 2017

Mit der Toverland Jahreskarte haben Parkbesucher unbegrenzten Zutritt in den Freizeitpark. Die Jahreskarte lohnt sich, denn auch für die Halloween Nights werden den Jahreskarten-besitzern eine begrenzte Anzahl kostenloser Eintrittskarten eingeräumt, die man online vorreservieren kann. Early Birds erhalten die Jahreskarte bis Freitag, den 24. März noch für

75 €. Ab dem 25. März kostet das Abonnement für Personen über 1,20 m Größe 89 €.



Über Freizeitpark Toverland

In den letzten Jahren hat sich der Freizeitpark Toverland („Zauberland“) zu einem der belieb-testen Freizeitparks der Niederlande entwickelt. Der Park ist für seine über 30 Attraktionen im Innen- und Außenbereich bekannt. Eine große Auswahl spektakulärer Achterbahnen, Karussells, außergewöhnliche Attraktionen, abenteuerliche Kletter- und Spieltürme, spannende Wildwasserbahnen, Wasserspielplatz, Hochseilgarten und viele gemütliche Terrassen mit einem variierten gastronomischen Angebot garantieren einen magischen Tag voll Spaß und Abenteuer für alle Altersklassen. Toverland liegt im niederländischen Sevenum in der Grenzregion Nord-Limburg, nur 10 Autominuten von Venlo entfernt.