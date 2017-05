Ein verrückter Ort, eine verrückte Zeit und eine ganz besondere Freundschaft. Frei nach den Kult-Kurzgeschichten von Frank Goosen begleitet „Radio Heimat“ vier Jungs im Ruhrgebiet der 80er Jahre auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben – wilde Partys, schräge Initiationsriten und Herzschmerz inklusive. Ab dem 18. Mai 2017 lässt sich die rasante Ruhrpott-Komödie digital kaufen, ab dem 26. Mai 2017 ist „Radio Heimat“ dann als DVD, Blu-ray und digital erhältlich.

Mitten im Pott, mitten in der Pubertät, mitten in den 80er Jahren: Frank (David Hugo Schmitz), Pommes (Jan Bülow), Spüli (Hauke Petersen) und Mücke (Maximilian Mundt) sind auf der Suche nach der ersten großen Liebe – und natürlich nach dem ersten Sex. Am besten mit Carola Rösler (Milena Tscharntke), dem schönsten Mädchen zwischen Dortmund und Duisburg. Doch wie sollen die Jungs bloß an ihre Traumfrau herankommen? Vielleicht mal die Eltern fragen. Die haben sich ja damals in der Tanzschule kennengelernt – ab da lief es dann wie von selbst. Das ist allerdings auch schon lange her. Und wie sagt der Opa immer: „Damals war auch scheiße!“ Also bleibt Frank, Pommes, Spüli und Mücke am Ende wohl nur eins übrig: Alles selber ausprobieren...

Radio Heimat basiert auf den Kurzgeschichten des Bochumer Kult-Autors Frank Goosen. Der Dortmunder Drehbuchautor, Regisseur und Kabarettist Matthias Kutschmann feiert mit der kongenialen Verfilmung sein Kino-Debüt – und verwandelt Goosens Kindheitserinnerungen in eine ebenso berührende wie witzige Coming-of- Age-Geschichte und nicht zuletzt in eine Liebeserklärung ans Ruhrgebiet. Oder, wie Produzent und bekennender Pott-Fan Christian Becker es ausdrückt: „Radio Heimat ist wie ‚Die fabelhafte Welt der Amélie‘ auf ‚Bang Boom Bang‘.“ Dabei versammelt Kutschmann ein einzigartiges Schauspieler-Ensemble vor der Kamera: Neben den Jungdarstellern David Hugo Schmitz, Jan Bülow, Hauke Petersen, Maximilian Mundt, Milena Tscharntke, Marie Bloching und Rouven Israel sind altbekannte Gesichter und Ruhrgebiets-Kult-Stars wie Stephan Kampwirth, Sandra Borgmann, Ingo Naujoks, Anja Kruse, Jochen Nickel, Uwe Lyko, Peter Lohmeyer, Ralf Richter, Elke Heidenreich, Petra Nadolny, Peter Nottmeier, Heinz Hoenig, Willi Thomczyk, Hans Werner Olm und Martin Semmelrogge zu sehen.

Radio Heimat ist Ruhrpott und 80er pur! Jede Minute des Films ist von dem ganz speziellen Lebensgefühl dieses Milieus und dieser Zeit durchzogen. Die Sprache ist deftig, trocken, ganz im Ruhrgebietsdialekt verhaftet – und auch die Ära wurde perfekt in Szene gesetzt. Dank der authentischen Rekonstruktionen begibt sich der Zuschauer so auf eine herrlich nostalgische Zeitreise in die Zeit der perfekten Fönwelle, der durchgewetzten Turnschuhe und des übermäßigen Haargel-Konsums. Am 26. Mai 2017 veröffentlicht CONCORDE HOME ENTERTAINMENT die liebevolle Hommage an das Ruhgebiet und seine Bewohner als DVD und Blu-ray inklusive umfangreichem Bonusmaterial sowie digital. Bereits ab dem 18. Mai ist Radio Heimat digital zum Kauf erhältlich.