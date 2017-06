Pianistin Gabriela Montero

Gabriela Montero ist nicht nur eine geniale Interpretin klassischer Werke; sie hat als Musikerin dem Genre der Improvisation im klassischen Bereich zu neuer Bedeutung verholfen. Zudem zeigt sie sich als engagierte Frau: 2011 trat sie mit ihrer Komposition „Ex Patria“ für Klavier und Orchester als kritische Kommentatorin der politischen Entwicklung ihrer Heimat Venezuela auf. Beim Klavier-Festival Ruhr errang sie im letzten Jahr mit ihrem neuen, vom Klavier-Festival Ruhr gemeinsam mit dem MDR in Auftrag gegebenen Klavierkonzert, dem „Latin“ Concerto, einen überwältigenden Erfolg.

Stets überrascht sie mit neuen Projekten, neuer Musik und neuen Ideen. Etwa mit hinreißenden Improvisationen zu Stummfilmklassikern oder zu ausgewählten Themen, die sich das Publikum spontan wünschen darf – in Wuppertal sind es passend zu den Akzenten des diesjährigen Klavier-Festivals „amerikanische“ Themen. Montero nennt dies „Geschichten erzählen“ und verweist gerne darauf, dass sie beim Improvisieren nichts anderes mache als Schubert oder Schumann beim Komponieren und dass auch Größen wie Bach und Beethoven das Ausprobieren und das spontane Spiel vor Publikum liebten und lebten.

Schon als Kind liebte Gabriela Montero diese Art des Musizierens, doch wurden ihr in der klassischen Ausbildung regelrecht die Flügel gestutzt. Erst die Grande Dame der Klavierkunst Martha Argerich, selbst Schülerin des Grenzgängers Friedrich Gulda, ermutigte sie, einfach sie selbst zu sein. Seitdem verknüpft Gabriela Montero elegant das klassische Repertoire mit einer faszinierenden Reise ins Ungewisse und bereichert damit erfrischend die Konzertkultur.

Gabriela Montero wurde 1970 in Caracas (Venezuela) geboren. Bereits mit fünf Jahren gab sie ihr erstes öffentliches Recital, mit acht Jahren musizierte sie zum ersten Mal mit einem Orchester. Die Familie siedelte in die USA über, wo Montero dank eines Stipendiums studieren konnte und bald auch zahlreiche Wettbewerbe gewann. Nach Studien bei Lyl Tiempo und Andrzej Esterhazy ging sie an die Royal Academy of Music nach London, wo sie 1994 ihren Abschluss machte. Erste internationale Aufmerksamkeit errang Gabriela Montero, als sie 1995 beim Chopin-Wettbewerb in Warschau die Bronze-Medaille gewann. „Ich bin selten so einem Talent wie Gabriela begegnet”, so später das Jury-Mitglied Martha Argerich. Seither gastiert Montero in den bedeutendsten Konzertsälen und bei Weltklasse-Orchestern wie dem New York Philharmonic. Ihre jüngste CD u.a. mit Rachmaninows Zweitem Klavierkonzert ist beim Label Orchid Classics erschienen. Beim Klavier-Festival Ruhr gab sie 2007 ihr Debüt und ist 2017 in Wuppertal bereits zum achten Mal zu Gast.

Mittwoch, 05. Juli 2017, 20 Uhr

Historische Stadthalle Wuppertal, Großer Saal

Gabriela Montero (Klavier)

Programm:

Franz Schubert

Impromptus op. 90 D 899

Robert Schumann

Carnaval op. 9

Gabriela Montero

Improvisationen über amerikanische Themen

Seit 14. Januar 2017 im Vorverkauf.