PAROOKAVILLE ist kein normales Dance-Festival, es ist ein Showkonzept-Event, das so in Deutschland seinesgleichen sucht. Ein Riesenerfolg in 2015: Zur ausverkauften Premiere zogen erstmals 25.000 „Bürger“ auf das ehemalige Militärgelände am Flughafen Weeze ein. Der Vorverkauf für die zweite Ausgabe in 2016

war innerhalb von 72 Stunden abgeschlossen (50.000 Tickets) und auch für 2017 hieß es nach nur 48 Stunden mit 80.000 verkauften Tickets SOLD OUT!

Die Heimat des (fiktiven) Gründervaters Bill Parooka setzt damit ihren Durchmarsch in die Champions-League rasant fort und ist in 2017 im dritten Veranstaltungsjahr das größte Festival für elektronische Musik

und eines der fünf größten Musikfestivals insgesamt in Deutschland!

Mitte Juli öffnet das angesagteste deutsche EDM-Festival PAROOKAVILLE für 80.000 elektrobegeisterte und tanzwütige Bürger die Pforten in eine andere Welt. An drei vollen Showtagen mit mehr als 200 Künstlern

entsteht ein Wochenende lang eine richtige Stadt – ein bisschen abgerockt und künstlerisch angehaucht. Zu PAROOKAVILLE gehört u. a. ein Postamt mit einem offiziellen Poststempel, um Grüße an die Daheimgebliebenen zu senden. Im Bürgerbüro erhält man seinen Pass für die Visum-Einträge der

kommenden Jahre. Dazu kommen die Warsteiner-Church, in der „geheiratet“ werden kann und der Penny-Store auf dem Campinggelände mit allem, was das Festivalherz begehrt, die Deichmann-Beautyfarm, in der sich alles um das perfekte PAROOKAVILLE-Styling dreht sowie ein Knast – natürlich inklusive Tätowierern. Stylische Food-Courts, ein Shopping-Boulevard, chillige Biergärten, eine Kirmes und der heiß begehrte 700

Quadratmeter große Swimmingpool machen die City perfekt. Die aufwändig gestaltete, massiv wachsende MainStage wird für drei Nächte das Zuhause für Stars wie

Steve Aoki, Axwell Λ Ingrosso und Marshmello. Weltstars und New-Comer feiern zusammen mit tausenden Fans getreu des Festival-Mottos, ausgegeben von Bill Parooka: „Mögen Wahnsinn, Liebe und pure

Glückseligkeit regieren!“.

PAROOKAVILLE ist eine Produktion der Parookaville GmbH (GF: Bernd Dicks, Norbert Bergers und Georg van Wickeren) mit Sitz in Weeze. Das einmalige Showkonzept ist zur Premiere im Jahr 2015 als Festival des Jahres (LEA-Award) und Bestes Festival National (Helga! Award) gekürt sowie als Best Newcomer Festival 2015 bei den European Festival Awards nominiert worden. 2016 wurde die Anzahl der Besucher auf 50.000 verdoppelt, damit zählte PAROOKAVILLE bereits nach zwei Ausgaben zur Top Ten der größten Festivals Deutschlands. Die dritte Edition mit 80.000 Besuchern wird das größte deutsche Festival für elektronische Musik sein. Alle Infos auf: www.parookaville.com.

Veranstaltungsdatum: 21. bis 23. Juli 2017

Headliner u.a.: Afrojack, Armin van Buuren, Axwell Λ Ingrosso, David Guetta, Steve Aoki, Tiëhlen, Sven Väth