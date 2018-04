Der Moskauer Circus geht auf Deutschland-Tournee.

Manege frei für den Moskauer Circus: eine Kombination aus virtuoser Akrobatik, klassischer Grazie, atemberaubenden Stunts, extravaganter Magie und ganz viel Humor.

Der Moskauer Circus bringt internationale Zirkus-Artisten der absoluten Spitzenklasse nach Deutschland. Die für ihre Perfektion bekannten und mit mehreren Preisen ausgezeichneten Künstler versetzen das Publikum immer wieder ins Staunen. Das Programm 2018 trägt den Titel „One World – United“.

Bei dieser Tournee präsentiert der Zirkus eine abwechslungsreiche Show mit unglaublichen Metamorphosen, Nervenkitzel, virtuoser Handstand- und Luftakrobatik. Eine moderne Lichtanlage rundet das neue Show-Erlebnis für die ganze Familie in gemütlicher Atmosphäre ab.

„One World – United“ zeigt, dass es möglich ist, in der heutigen Zeit mit verschiedenen Menschen auf kleinstem Raum zusammenzuleben und zu arbeiten ohne Angst zu haben. Artisten aus folgenden Ländern sind vertreten: Deutschland, Russland, Irland, Spanien, Brasilien und Tschechien.

Vom Luftring bis Spiderman ist alles dabei

Der Luftring gehört zu den klassischen Darbietungen in der Zirkuswelt. Hoch oben unter der Zeltkuppel präsentiert die charmante Artistin Thalia de Souza mit geschmeidiger Dynamik alle Elemente dieser schwierigen Disziplin.

An den Strapaten schraubt sich Sascha in die Lüfte und bewegt sich dort mit einer schier unglaublichen Kraft und Präzision. Der junge Artist beweist dabei Mut und Anmut. Seine Umschwünge, Drehungen und Balancen im Spagat sind nicht ungefährlich. Sascha aber zeigt sie mit solch einer Leichtigkeit, dass das Risiko in den Hintergrund tritt.

Er läuft unter der Kuppel in 13 Metern Höhe im Zelt von einer Ecke zur anderen, als ob er auf der Straße gehe. Er ist der Spiderman, der ohne Netz und doppelten Boden arbeitet. Seine Welt steht meistens Kopf. Besonders die jungen Zuschauern sind von ihm fasziniert.

Zu einer der ältesten Darbietungen im Zirkus gehört sicherlich der Tanz auf dem gespannten Seil. Dem Moskauer Circus ist es gelungen, diese klassische Darbietung für die neue Produktion zu verpflichten. Die Tonitos bieten Drehungen, Sprünge, Spagat und vieles mehr auf dem Silberdraht – und als Höhepunkt einen Salto rückwärts.

Termine und Tickets gibt es unter www.wz-ticket.de