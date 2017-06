New Fall Festival gibt erste Headliner für 2017 bekannt: Glen Hansard, Little Dragon, William Fitzsimmons und Die Höchste Eisenbahn im Herbst in Düsseldorf und Stuttgart / Einzeltickets ab Freitag im Vorverkauf erhältlich

Düsseldorf/Stuttgart, 18.05.2017 – Glen Hansard, Little Dragon und William Fitzsimmons – das sind die ersten Top-Acts beim diesjährigen New Fall Festival. Das gaben die Veranstalter heute bekannt. Das Indoor-Festival findet 2017 vom 15. bis 19. November wieder parallel in Düsseldorf und Stuttgart statt. In Düsseldorf ist es bereits die siebte Auflage, in Stuttgart die zweite. Die Festivalveranstalter bespielen in beiden Städten besondere Orte, an denen sonst keine Popkonzerte stattfinden – klassische Konzerthäuser, Theater und Kirchen. Zu den Headlinern gesellen sich andere hochkarätige Pop-Künstler wie Alice Merton und Sophia in Düsseldorf.

Festivalchef Hamed Shahi (SSC Music Group Düsseldorf): „Es ist uns 2016 aus dem Stand gelungen, Stuttgart als zweiten Schauplatz unseres Festivals zu etablieren. Die Gemeinsamkeiten zwischen Düsseldorf und Stuttgart waren einer der Gründe, das zu versuchen. Es hat uns dann aber doch überrascht, wie ausgeprägt diese sind. Es handelt sich jeweils um besonders kompakte Städte mit unentdeckten architektonischen Perlen, und es existiert jeweils ein Publikum, das hochwertige Konzerte wirklich zu schätzen weiß. Dass wir jetzt langfristig mit Stuttgart rechnen können, erhöht unsere Chancen, weiterhin ein solches Line-up auf die Beine stellen zu können.“

Glen Hansard in der Tonhalle in Düsseldorf und im Beethoven-Saal in Stuttgart

Glen Hansard, stimmgewaltiger Songwriter aus Irland, spielt bereits am 15.11. im Beethoven-Saal in Stuttgart und am 18.11. in der Tonhalle Düsseldorf. Seine Weltkarriere begann spätestens mit dem Song „Falling Slowly“ aus dem Independent-Film „Once“ im Jahr 2006 – einem Hit, der 2008 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Im September 2015 erschien sein zweites und sehr persönliches Album „Didn't He Ramble“, bei dessen Aufnahmen im Studio auch Kollegen von den Dubliners und Iron and Wine mitwirkten. Hansard spielt als Sänger und Performer längst in einer Liga mit Leonard Cohen, Van Morrison und Bob Dylan. Mit dem Literatur-Nobelpreisträger ist er befreundet, seit sie einander 1993 begegneten.

Little Dragon, die gerade ihr neues Album „Season High“ veröffentlicht haben, spielen am 16.11. im Capitol Theater in Düsseldorf und am 18.11. im Mozart-Saal in Stuttgart. Die schwedische Electronic-Pop-Band vereint Einflüsse von Prince bis Janet Jackson und war mit den Gorillaz weltweit erfolgreich auf „Plastic Beach“-Tour.

William Fitzsimmons, der am 16.11. im Weißen Saal/Neues Schloss in Stuttgart und am 17.11. in der Johanneskirche in Düsseldorf auftritt, hat die Herzen von Kritikern und Hipstern gleichermaßen erobert. Der US-amerikanische Singer-Songwriter beeindruckt mit melancholischen und äußerst persönlichen Texten, wie auch zuletzt auf dem Album „Pittsburgh“.