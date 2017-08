Am 9. September 2017 setzt sich in Wuppertal Hbf ein langer Dampfschnellzug in Richtung Rhein in Bewegung. Ein weiterer Zustieg ist in Wuppertal-Vohwinkel vorgesehen. Ziel der nostalgischen Zugfahrt ist diesmal die schöne Stadt Koblenz am Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Wer möchte, kann im Schnellzug weiter nach Boppard fahren und von dort aus mit dem Schiff zurück nach Koblenz schippern. (Zusatzleistung)

Gezogen wird der Zug von der imposanten Schnellzugdampflok 01 150. Die 01 150 (Altbau 01) ist eine besondere Dampflok. Fabrikneu hat sie 1935 an den Feierlichkeiten zum 100 jährigen Bestehen der Eisenbahn in Deutschland teilgenommen. Zuerst von der Deutschen Reichsbahn und danach von der Deutschen Bundesbahn wurde die Lok bis 1973 eingesetzt und dann ausgemustert. Ihr Schicksal schien besiegelt. Vor der Verschrottung wurde die Lok vom Industriellen Walter Seidensticker aus Bielefeld gerettet. Bei der 150 Jahrfeier der Deutschen Bahn im Jahr 1985 war die Lok wieder dabei.

Die im Besitz des DB Museums Nürnberg befindliche Dampflok wird seit einigen Jahren durch die Eisenbahnstiftung Joachim Schmidt betreut. Wir freuen uns sehr, Ihnen diese tolle Dampflok präsentieren zu können.

Doch nicht nur die kohlgefeuerte Dampflok ist klasse, wir befahren auch landschaftlich außerordentlich reizvolle Strecken. Besonders hervorzuheben ist sicherlich der Abschnitt entlang des Rheins.

In Koblenz besteht ein Aufenthalt von rund 7 Stunden. Hier gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, die Sie in Ruhe besichtigen können. Wer möchte, kann aber auch im Schnellzug weiter nach Boppard fahren. Hier wartet bereits ein Sonderschiff, das unsere Fahrgäste zurück nach Koblenz bringt.

Der Sonderzug besteht aus sehr bequemen Schnellzugwagen der 1. und 2. Klasse mit 6er Abteilen und Seitengang. Besonders die 1. Klasse-Wagen aus den 1960er Jahren sind für ihren hohen Reisekomfort bekannt. Natürlich ist wieder der beliebte Barwagen dabei! Hier ist der Treffpunkt für Jung und Alt und die Stimmung ist hier garantiert wieder bestens. Auf dem Hinweg kann hier in Ruhe gefrühstückt werden, während auf dem Rückweg im Barwagen ordentlich gefeiert wird.

Der historische Sonderzug startet in Wuppertal Hbf um 8:38 Uhr und in Wuppertal-Vohwinkel um 8:46 Uhr. Die Rückankunft erfolgt um ca. 21:10 Uhr.

Infos und Fahrkarenverkauf unter: www.westfalendampf.de oder telefonisch unter 02572/1793 (Infotelefon Westfalendampf, Emsdetten.)