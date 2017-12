in "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" Die Geschichte des deutschen Schlagers 26.04.2018 - Wuppertal, Historische Stadthalle (Nachholtermin) 14.09.2018 - Wuppertal, Historische Stadthalle Beginn: 20 Uhr

Nutten, Koks und frische Erdbeeren - Die Geschichte des deutschen Schlagers.

Jeder weiß es: Womit kriegt man auch die allerlahmste Fete auf Touren, was singt sich auch nach dem 9 Bier und dem 4 Hugo noch locker mit? Klar - Deutsche Schlager. Hitparade, Disco, Heck, Holm, Heino: Alle nicht im Zug nach Nirgendwo, sondern auf ewig in unserer Birne! Viele Erinnerungen, Geschichten und Anekdoten. Aber auch schwachsinnige Texte, haarsträubende Lieder und Unglaubliches: All das bringen ihnen 2 näher, die sich auskennen. Mary Roos, Schlagerikone, Grand-Prix-Teilnehmerin und Hitparaden-Dauergast. Und Wolfgang Trepper, Schlagerexperte und mit der Lizenz zum Text töten. Die Beiden wissen, um was es hinter den Kulissen des deutschen Schlagers geht und ging: NUTTEN, KOKS UND FRISCHE ERDBEEREN - Die Geschichte des deutschen Schlagers.

Ein Abend, den niemand vergisst. Ein Muss für alle, die den Schlager mögen und Lieder und Geschichten von Mary Roos erwarten! Und ein Muss für alle, die den Schlager nicht ausstehen können und sich freuen, das Trepper die Lieder nach Strich und Faden zerlegt. Mary Roos und Wolfgang Trepper, das beste K.O.-Duo seit den Klitschkos. Heck tobt, Heino lacht, Jürgen Drews kauft Karten, Marianne und Michael gucken jeden Abend, Florian Silbereisen ist atemlos. Kommen sie also auch!!

Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Nichts davon darf beim deutschen Schlager fehlen.

Sie aber auch nicht. Bald in Ihrer Stadt...

