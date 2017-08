Englische Lebensart erleben

Das zweite September-Wochenende steht ganz im Zeichen des Kult-Events „British Flair mit Country Fair“. Vom 8. bis 10. September überzeugt die Lifestyle-Veranstaltung mit ihrer Landmesse und ihrem typisch britischen Event-, Sport- und Kulturprogramm sowie ihren Charity-Aktionen. Die Schirmherrschaft für dieses traditionelle Fest der deutsch-britischen Freundschaft hat der neue Generalkonsul Rafe Courage übernommen.

Auf dem Areal der mittelalterlichen Wasserburg Linn in Krefeld präsentieren mehr als 80 Aussteller einen abwechslungsreichen Querschnitt der typisch britischen Qualitätsprodukte unserer Inselnachbarn. So punktet beispielsweise die Firma „Dubarry of Ireland“ mit hochwertigen Lederstiefeln, Freizeit- und Funktionsjacken, Tweed-Bekleidung, Leder-Taschen sowie Hemden und Blusen. Freunde des englischen Landhausstils finden bei „Insight Out“ original englische Design-Gartenhäuser.

Auch kulinarisch bleiben nahezu keine Wünsche offen. Beim „Fudge-Shop“ von „Sales & Promotion“ erleben Besucher süße Verführungen wie feine Fudges und Toffees sowie Tees, Marmeladen, Konfitüren und Souvenirs. Mehr als ein halbes Dutzend britisch-irischer Biersorten vom Fass stehen bei „Expo & Promotion“ zum Probieren und Genießen bereit. Whiskey-Freunde haben die Qual der Wahl bei „Anam na h-Alba“ und können bei Verkostungen von Scotch bis Single Malts wählen. Und wer sich für ungewöhnliche Gin-Kombinationen interessiert, der kann bei „ReGINerate“ das Einzigartige der besonderen Geschmacksrichtungen verkosten.

Liebhaber seltener und besonderer Rosen werden bei den Spezialisten „Sechzehn Eichen-Rosenschätze“ fündig. Jahrelange Erfahrung und weltweite Kontakte ermöglichen es dem Unternehmen, Rosen zu präsentieren, die Liebhaber begeistern.

Wer seinen Urlaub in den Highlands plant, sollte unbedingt der Reise Horizonte OHG einen Standbesuch abstatten. Der Spezialist für Schottland-Reisen bietet alles, was zu einem gelungenen Urlaub in einem der faszinierendsten Länder Europas gehört.

Für die Pause zwischendurch bietet das Team vom „Winkmannshof“ britisches Food & Beverage wie All-Day Breakfast, ein traditionelles High Tea-Angebot mit diversen englischen Teesorten sowie Pimm’s, den klassischen Sommerdrink der Briten und die schmackhafte Apfelschorle Quittig. „JASON’s“ sorgt zudem mit einer Portion Fish & Chips und „The Tasty Pasty Company“ mit Cornish Pasties für die geeignete Grundlage.

Ergänzt wird dieses Angebot durch weitere hochwertige Produkte, bei denen sich das Landleben von seiner schönsten Seite zeigt. Darüber hinaus erleben Besucher ein buntes Eventprogramm mit Sport, Spiel und Kultur für die ganze Familie.