„Salzburger Mozart-Gala“ mit den K&K Symphonikern – am 24. April in Wuppertal

Erlesene Gustostückerl, die längst zu unverkennbaren Ohrwürmern avancierten, machen den einzigartigen Reiz dieser neuen Konzertreihe aus. Die Hommage der K&K Symphoniker an den Salzburger Genius garantiert einen unvergesslichen Abend voller Spielfreude und musikalischer Raffinesse.

Der österreichische Impresario, Dirigent und Komponist Matthias Georg Kendlinger hob 20016 mit den K&K Symphonikern sein zweites privat finanziertes Orchester aus der Taufe. In dieser Saison präsentierten die jungen Musikerinnen und Musiker vor der "Salzburger Mozart-Gala" bereits das "Wiener Johann Strauß Galakonzert".

„Komponiert ist schon alles, aber geschrieben noch nicht.“ Mozart, während der Arbeit am "Idomeneo", am 30. Dezember 1780 an seinen Vater

Dem Götterliebling und Wunderkind schien die Musik einfach so zuzufliegen und es brauchte wohl nur der Anstrengung, sie zu Papier zu bringen. In seinem kurzen Künstlerleben hinterließ Mozart der Nachwelt mehr als 600 Werke. Ob Serenaden, Sinfonien, Sonaten, Quartette, Messen, Opern, Oratorien oder Divertimenti – allein die Auswahl für diese erste "Salzburger Mozart-Gala" war kein leichtes Unterfangen. Kredenzt werden Auszüge aus der "Haffner- und Prager Sinfonie", dem "Requiem" und "Klarinettenkonzert", die Ouvertüren zu "La clemenza di Tito" und "Die Zauberflöte", um nur einige Höhepunkte zu nennen. Selbstverständlich dürfte auch "Eine kleine Nachtmusik" zum Vergnügen dieses Konzertabends beitragen.



Mit Georg Kugi steht ein erfahrender und geschätzter Dirigent am Pult der K&K Symphoniker. Er leitete ab 1996 das Junge Musiktheater Österreich, dirigierte unter anderem an der Wiener Kammeroper und zeichnet für die Opernproduktionen der Jeunesse Wien verantwortlich. Gastspiele führten ihn bis nach Mexiko, Kanada und Korea. Seit 2003 verbindet ihn auch eine enge Zusammenarbeit mit Matthias Georg Kendlinger und den K&K Philharmonikern.

Montag, 24.04.2017, 20 Uhr, Stadthalle Wuppertal

WZ-Card-Inhaber erhalten einen Rabatt von 10% auf die Ticketpreise bei einer Bestellung über www.wz-ticket.de.