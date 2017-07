Sommer, Spaß und Stars: „Knacki Deuser‘s Summer Club“ kommt im Sommer 2017 zum zweiten Mal in den überdachten Musikpavillon im GRUGAPARK Essen – diesmal sogar an zwei Tagen! WORLD of DINNER und Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser präsentieren in der Festival-Reihe wieder die bekanntesten deutschen Comedy-Größen:

Do, 31.08.2017:

Knacki Deuser, Markus Krebs, Wolfgang Trepper, Quichotte, Adriano Rosso als DJ, Pink Poms, ein neues Gesicht

Fr, 01.09.2017:

Knacki Deuser, Torsten Sträter, Maxi Gstettenbauer, Serhat Dogan, Adriano Rosso als DJ, Pink Poms, ein neues Gesicht

Für alle Comedy-Fans gibt es das 2 Tages-Ticket zum Vorteilspreis von 39 € statt 50 €!

Nach der erfolgreichen Premiere in Essen im August 2016 dürfen sich 2 x 999 Gäste auf diesen exklusiven Kreis aus etablierten Comedians und bekannten Stand-uppern freuen: Persönlich ausgesucht von Leiter und Moderator „Knacki“ Deuser präsentieren die Künstler ihren spritzigen Humor, begleitet von DJ Adriano Rosso und einem Angebot an warmen Snacks und kühlen Getränken.

„Wenn Deutschland etwas braucht, dann ist es mehr Humor“, so „Knacki“ Deusers Botschaft, der für seine TV-Hit-Sendung NightWash den Deutschen Comedy Preis 2016 für die Beste Stand-up-Show erhielt (in Empfang genommen von Luke Mockridge). Als Wegbereiter der deutschen Comedy-Stand-Up Szene veranstaltete Knacki u.a. das erste deutsche Stand Up Festival Dortmund.

Es ist wieder so weit: WORLD of DINNER präsentiert das Comedy Festival 2017, pointiert und humorvoll moderiert von Knacki Deuser! Comedy-Fans können mitlachen, johlen und kichern – und sollten auf einen Kater der besonderen Art gefasst sein, wenn Deutschlands Comedy Guru „Knacki“ Deuser und seine Gäste ihre Lachmuskeln strapazieren!