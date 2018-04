Der Sänger von The Moody Blues geht auf Solo-Tour und setzt dabei auf leise Töne.

Köln. Seit fast 50 Jahren ist Justin Hayward die Essenz der Moody Blues. Als Stimme, Leadgitarrist und Komponist der legendären Band, die gerade in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen wurde, hat er einen einzigartigen Song-Kanon geschaffen. Mehr als 55 Millionen Alben und zahlreiche Auszeichnungen belegen sowohl außergewöhnliche Popularität als auch kritische Anerkennung.

Auch solo singt er die großen Hits seiner Band

Jetzt geht Justin Hayward auf Solo-Tour, natürlich mit den größten Hits der Moody Blues und seiner gesamten Karriere, darunter auch seine Blockbuster aus War of the Worlds. Klassiker wie "Nights in White Satin", "Tuesday Afternoon", "Question", "The Voice" und "Wildest Dreams" sind Teil eines außergewöhnlichen Unplugged-Konzertes in überragender Qualität. Justin Hayward nimmt sein Publikum mit auf einen nostalgischen musikalischen Trip.

„Meine akustische Solo- Tournee liefert die perfekte Balance“, erklärt Justin Hayward. „Live zu spielen und ein kleines Stück Magie in einem Saal entstehen zu lassen, ist wie eine Droge für mich, die ich nie aufgeben möchte“, fügt er hinzu. Mit seinem einzigartigen Talent hat Justin Hayward einen prägnanten Soundtrack seiner Generation und ein leuchtendes Vermächtnis geschaffen. In der Region ist er am 7. Mai im Theater am Tanzbrunnen in Köln zu Gast.

Die kompletten Tourdaten, weitere Informationen sowie Karten für die Konzerte gibt es im Internet unter www. ticketmaster.de