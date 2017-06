Als international gefeierter Liedsänger und seit 2003 auch auf der Opernbühne hat der Bassbariton Thomas Quasthoff mit seiner Kunst die Menschen berührt und bewegt. Als er 2012 mit dem Entschluss überraschte, seine Karriere als Sänger zu beenden, war das für viele ein Schock. Aber Thomas Quasthoff bleibt dennoch der Musik und dem Singen verbunden. Jetzt steht er als Rezitator, Kabarettist, Moderator und sogar als Schauspieler auf der Bühne. Und er widmet sich einer Leidenschaft, der er schon in seinen jungen Jahren frönte: Bereits vor seinem Durchbruch als Kammersänger war Quasthoff mit Jazz- und Gospelprogrammen unterwegs. Später tat er sich mit Till Brönner, Alan Broadbent, Peter Erskine, Dieter Ilg und Chuck Loeb zusammen, um sein erstes Jazz-Album zu produzieren: The Jazzalbum – Watch what happens wurde 2007 veröffentlicht. 2010 erschien sein Album Tell It Like It Is, auf dem er sich zwischen den Bereichen Soul, Rhythm and Blues und Pop bewegt. Seine Begleiter sind u. a. Bruno Müller, Frank Chastenier, Dieter Ilg und Wolfgang Haffner.

Mit seinem kongenialen Partner Frank Chastenier, dem Star-Bassisten Dieter Ilg und dem so einfühlsamen wie unerschöpflich energetischen Schlagzeuger Wolfgang Haffner war er bereits 2015 bei ihrem umjubelten Debüt beim Klavier-Festival Ruhr zu erleben. Jetzt kehren die „Fabulous Four“ zum Klavier-Festival Ruhr zurück und schließen in Wuppertal die JazzLine des Klavier-Festivals Ruhr 2017 ab.

Sonntag, 16. Juli 2017, 20 Uhr

Historische Stadthalle Wuppertal, Großer Saal

JazzLine

Thomas Quasthoff (Vocals)

Frank Chastenier (Piano)

Dieter Ilg (Bass)

Wolfgang Haffner (Drums)



Gefördert von der Jackstädt Stiftung