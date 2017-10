Die Vorbereitungen für das inwischen 31. Analog-Forum in Krefeld laufen auf Hochtouren.

Am 21. Und 22. Oktober veranstaltet die Analogue Audio Association unter dem Motto „It´s time for analog!“ das Analogforum zum zehnten Mal im Mercure Tagungs- und Landhotel Krefeld-Traar. Der Eintritt ist, wie immer, frei!

Die Veranstaltung dreht sich komplett um die analoge Musikwiedergabe mit Plattenspieler und Tonbandmaschine. Auf dem Analogforum werden über 80 Aussteller mit mehr als 140 Marken vertreten sein.

Zu sehen und zu hören gibt es rein analoges Hifi auf dem Stand der aktuellen Technik. In einem jeweils separatem Bereich gibt es daneben auch klassische Geräte. Ausserdem gibt es ein „Händlerdorf“ mit neuen und 2nd Hand LP´s, Phono- und Tuningzubehör, Röhren, Sammlerstücken und gebrauchten Geräten.

Wie immer, werden zahlreiche Workshops die Messe ergänzen:

Es wird Musikvorführungen und einen Tonträgervergleich analog vs.digital geben, mehrere Workshops zu den Themen Hörraum Tuning, eine Vorstellung des legendären japanischen Musiklabels TBM, einen Workshop bei dem das Publikum live eine Aufnahme mastert, einen DJ-Workshop und last but not least ist auch Wally Malewicz wieder dabei und erläutert die Justage von Tonabnehmern und Tonarmen.

Hierzu gibt es als besonderes Highlight eine sehr begrenzte Anzahl Zusatzworkshops mit Wally Malewicz, bei denen er intensiv auf individuelle Fragen eingehen wird.

Der Veranstalter bietet einen Shuttle-Service zwischen den Parkplätzen und dem Hotel an.

Öffnungszeiten: Sa, 21.10.2017 von 10 bis 18 Uhr, So, 22.10.2017 von 11 bis 18 Uhr

Mercure Tagungs- und Landhotel Krefeld-Traar

Elfrather Weg 5 - Am Golfplatz, 47802 Krefeld

Veranstalter: Analogue Audio Association e.V., Ebertstraße 51, D- 46045 Oberhausen

Weitere Infos erhalten Sie unter www.aaanalog.de.