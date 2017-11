bestens bekannt als ALICE COOPER - JOE PERRY - JOHNNY DEPP

Rock meets Hollywood

exklusiv & spektakulär in Hamburg, Berlin, München, Mönchengladbach & Frankfurt

Das ist die Chance überhaupt Hollywood-Legende Johnny Depp einmal Live auf

der Bühne zu erleben und nicht nur auf einer fernen Leinwand zu bewundern.

Denn, Johnny Depp kann auch Gitarre – und das nicht zu knapp.

Zusammen mit seinen Kumpanen Alice Cooper und Joe Perry von der Kultband

Aerosmith formierten sie die Hollywood Vampires, die 2015 die Rockwelt mit

ihrem gleichnamigen Debütalbum überraschten und eine der coolsten Rock-

Platte des Jahres einspielten, auf der Stars wie Paul McCartney, Dave Grohl,

Slash, Brian Johnson und Zak Starkey mitwirkten.

Der Juni 2018 hat es also in sich, wenn Johnny Depp den Glamour Hollywoods

auf deutsche Bühnen bringt und zusammen mit Schock-Rocker Alice Cooper und

Joe Perry, der gerade erst die Abschiedstournee von Aerosmith absolviert hat,

das große Spektakel abzieht.

Ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.

TOURDATEN

2 June – Hamburg Stadtpark

4 June – Berlin Zitadelle Spandau

14 June – Mönchengladbach Sparkassenpark

27 June - München Tollwood

29 June – Frankfurt Jahrhunderthalle

MO, 30.10. 16 Uhr ANKÜNDIGUNG

DO, 02.11. 14 Uhr PRESALE über das Reservix-System und somit auch Ihren Ticketshop !

Ticketshop-Link Mönchengladbach: