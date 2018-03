Nach dem überwältigenden Erfolg seiner „Dauernd Jetzt“-Tour 2016 wird Herbert Grönemeyer mit seiner Band im nächsten Jahr wieder auf Tour gehen.

Köln. Bislang sind 13 Auftritte des elffachen Echo-Preisträgers Herbert Grönemeyer, dessen Studioalben seit 1984 allesamt die Spitze der deutschen Charts erreichten, in großen Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant. Das Auftaktkonzert findet am 5. März 2019 in der Sparkassen-Arena-Kiel statt.

Der offizielle Vorverkauf beginnt am Samstag, 17. März, um 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen sowie über die bundesweite Ticket Hotline 01806/57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).

Die Tourdaten:

05. März 2019: Kiel – Sparkassen-Arena-Kiel

07. März 2019: Berlin – Mercedes-Benz Arena

08. März 2019: Bremen – ÖVB - Arena

10. März 2019: Halle Westfalen – Gerry Weber Stadion

11. März 2019: Leipzig – Arena

13. März 2019: Köln – LANXESS arena

16. März 2019: Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

17. März 2019: Zürich – Hallenstadion

19. März 2019: München – Olympiahalle

22. März 2019: Wien – Wiener Stadthalle

24. März 2019: Hamburg – Barclaycard Arena

27. März 2019: Dortmund – Westfalenhalle

28. März 2019: Mannheim – SAP Arena