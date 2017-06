Sevenum (NL) – Der Freizeitpark Toverland startet heute mit dem Ticketverkauf für die beliebte Halloween-Veranstaltung im Oktober 2017. Halloweenfans und Gruselliebhaber können Karten ausschließlich im Internetshop des Freizeitparks bestellen. Wer sich ein Halloweenticket ergattern will, kann online aus acht Veranstaltungstagen wählen: 13., 14., 18., 19., 20., 21., 27. und 28 Oktober 2017.

Die Tickets für diese beliebte Veranstaltung kosten 30 € (für Personen größer als 120 cm) und 19,50 € für Kinder zwischen 90 und 120 cm Körpergröße. Die Eintrittskarten können ab sofort online auf www.toverland.com/halloween erworben werden.

“Unsere Halloweenveranstaltung hat sich in den letzten Jahren enorm herumgesprochen und die Nachfrage ist riesig. In 2016 begrüßten wir knapp 55.000 Besucher. Die Entscheidung, Eintrittskarten pro Veranstaltungstag anzubieten, hilft uns, die Besucherströme besser zu regulieren. Schließlich möchten wir, dass jeder Halloweenliebhaber einen spannenden und gruseligen Tag im Toverland erlebt“, erklärt Benny Steijvers (Geschäftsleitung Toverland).

Angsteinjagende Scare-Zonen

Auch dieses Jahr dürfen sich die Besucher auf angsteinjagende Gestalten und schaurige Gruselacts freuen. In 8 Scare-Zonen werden die Nerven extrem auf die Probe gestellt. Die Scare-Zonen befinden sich im Innen- sowie im Außenbereich des Freizeitparks. Selbstverständlich sind alle Fahrgeschäfte und Achterbahnen an den Halloweentagen geöffnet.

Jahreskarteninhaber

Jahreskarteninhaber können die Halloweenveranstaltung an zwei Tagen garantiert kostenlos besuchen. Auch sie müssen ihre gratis Halloween-Eintrittskarte auf www.toverland.com/halloween reservieren und die Reservierungsbestätigung zusammen mit der Jahreskarte an der Kasse vorlegen. Besuche an zusätzlichen Halloweentagen sind nur möglich, wenn der reguliere Kartenvorrat noch nicht ausverkauft ist.

Schauen Sie sich hier den neuen Teaser an: https://youtu.be/cBOQ-8pmm_I.

Über Freizeitpark Toverland

Der Freizeitpark Toverland (dtsch. „Zauberland“) ist einer der beliebtesten Freizeitparks der Niederlande. Der Park ist für seine über 30 Attraktionen im Innen- und Außenbereich bekannt. Eine große Auswahl spektakulärer Achterbahnen, Karussells, außergewöhnliche Attraktionen, abenteuerliche Kletter- und Spieltürme, spannende Wildwasserbahnen, Wasserspielplatz, Hochseilgarten und viele gemütliche Terrassen mit einem variierten gastronomischen Angebot garantieren einen magischen Tag voll Spaß und Abenteuer für alle Altersklassen. Toverland empfängt jährlich ca. 700.000 Besucher. Der Freizeitpark liegt im niederländischen Sevenum in der Grenzregion Nord-Limburg, nur 10 Autominuten von Venlo entfernt.