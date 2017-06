Deutschlands Musical-Hit beendet Ende August seine Spielzeit im Musical Dome. Tickets für die finalen Shows bis 27. August jetzt im Verkauf.

Köln, 10. Februar 2017: Seit seiner umjubelten Deutschlandpremiere am 21. November 2015 im Kölner Musical Dome eroberte die mitreißende Bühnenfassung des Kino- Blockbusters Bodyguard die Herzen der deutschen Zuschauer im Flug. Bislang wurden über 500.000 Tickets verkauft.

Am 27. August 2017 endet nach 22 Monaten die erfolgreiche Spielzeit von BODYGUARD – DAS MUSICAL in der Domstadt. Tickets für die Restlaufzeit inkl. der Juli und August Termine sind ab jetzt im Verkauf.

Eine weitere Verlängerung ist nicht möglich, da sich das Hit-Musical von Köln verabschieden und seine Erfolgsgeschichte in einer anderen Stadt fortsetzen wird. Es gilt, sich für die letzten Monate rechtzeitig Tickets zu sichern!

BODYGUARD – DAS MUSICAL ist die zeitgemäße Umsetzung der legendären Liebesgeschichte zwischen Superstar Whitney Houston und Frauenschwarm Kevin Costner, welche in den 90er Jahren allein in Deutschland 6 Millionen Zuschauer in die Kinos lockte. Im Musical Dome wird aus dem einstigen Filmklassiker Abend für Abend ein unnachahmliches, mitreißendes und bewegendes Bühnen-Erlebnis. Der große Erfolg liegt sicher auch daran, dass BODYGUARD – DAS MUSICAL noch glamouröser, noch spannender und noch gefühlvoller als die Filmvorlage ist. Und mit gleich 16 überwältigenden Songs, darunter I Will Always Love You - eine der schönsten Balladen aller Zeiten, bietet das Musical sogar weit mehr Welthits als der Film!

Die BB Group, die sich in der Vergangenheit unter anderem mit Eigenproduktionen wie dem Queen-Musical We Will Rock You und dem Broadway-Klassiker West Side Story einen Namen gemacht hat, hatte ihre ausgezeichneten internationalen Kontakte spielen lassen, um den großen, mehrfach prämierten Musical-Hit aus dem Londoner Westend nach Köln holen.

In Kürze werden wir sie über die weitere Bespielung des Musical Domes ab September informieren.

Tickets final bis 27. August 2017 buchbar, Musical Dome Köln

Vorstellungen: Do - Sa: 19.30 Uhr / Mi, So: 18.30 Uhr

Sa: 14.30 Uhr / So: 14.00 Uhr Mo, Di spielfrei

Dauer: Ca. 2,5 Stunden inkl. Pause

Sprache: Alle Songs werden auf Englisch gesungen,

die Dialoge sind auf Deutsch.

Preise: 29,00 € bis 109,00 € (zzgl. Gebühren)

