Das Bühnenstück nach dem Film aus den 90er-Jahren ist derzeit im Berliner Theater des Westens zu sehen.

Berlin. Noch ist es leer auf der Bühne im Theater des Westens, wo zuletzt bekannte Musicals wie „Les Misérables“, „Tanz der Vampire“, „Die drei Musketiere“ und „We will rock you“ aufgeführt wurden. In einer Stunde beginnt die Abendvorstellung einer Inszenierung von Regisseur Matthias Davids. Immer mehr Menschen steigen mit erwartungsvollen Mienen die Stufen zum Theater hinauf. Viele blicken an der weißen Fassade empor. Große Banner zeigen einen Mann und eine Frau, ihre Gesichter in tiefer Verbundenheit aneinandergeschmiegt: Die Darsteller Willemijn Verkaik und Alexander Klaws. Beide geben noch bis Oktober in ausgewählten Vorstellungen die Hauptrollen im aktuellen Musical „Ghost – Nachricht von Sam“.

Die Darstellerin der „Molly“ spielte schon am Broadway

Am 7. Dezember feierte die Produktion Premiere, mehr als 100 Vorstellungen gab es schon. Wie die gleichnamige TV-Fantasykomödie des US-amerikanischen Regisseurs Jerry Zucker aus dem Jahr 1990, erzählt das Musical „von der Kraft der wahren Liebe“, wie es Verkaik beschreibt. Der Star, der unter anderem am Broadway in New York City und am Londoner West End Theatre auftrat, spielt Molly, den einen Teil eines ineinander verliebten Pärchens. Nachdem die Töpferin und ihr Lebenspartner, der Banker Sam, ins gemeinsame Heim gezogen sind, trifft sie ein schwerer Schicksalsschlag: Vor Mollys Augen erschießt ein Unbekannter Sam bei einem Überfall auf offener Straße. Das stürzt die Witwe in tiefe Trauer – und versetzt Sam in helle Aufregung. Denn zunächst merkt er gar nicht, dass er tot ist.

Momente zum Schluchzen und zum Lachen

Obwohl Sam zu seiner Liebsten keinen physischen Kontakt mehr aufnehmen kann, weicht er ihr als Geist kaum jemals von der Seite. Bevor er ganz loslassen kann, hat er noch etwas zu erledigen. Zum einen will er Mörder und Tatmotiv identifizieren, was eine böse Überraschung zutage fördert. Zum anderen muss er seine Liebste warnen, denn auch sie schwebt in höchster Gefahr. Schnell lernt Sam, sich zwischen den Welten zu bewegen, und benutzt unter anderem das Medium Oda Mae Brown (Marion Campbell), um zu Molly zu sprechen. Oda Mae wiederum treibt Sam – und Molly – regelmäßig zur Verzweiflung. Und den Zuschauern vor Lachen das Wasser in die Augen.

Doch auch Tränen des Mitgefühls kullern im Publikum. 25 eindrucks- und gefühlvoll performte Songs, darunter die zeitlose Ballade „Unchained Melody“ der Righteous Brothers (1965), bringen die unterschiedlichen Gefühle auf den Punkt. Die Sehnsucht nach dem nicht mehr greifbaren Partner verkörpern die beiden Hauptdarsteller in Perfektion. Auch Dramatik, Spannung, Wut und Freude überträgt das hervorragend harmonierende, Ensemble mit Kraft und Dynamik auf die Zuschauer (Choreograph: Lee Proud). Die wähnen sich beizeiten nicht mehr im Theatersaal, sondern mitten in Brooklyn, wo ein verzweifelter Geist versucht, seiner Freundin seine sprichwörtlich grenzenlose Liebe noch ein einziges Mal zu beweisen.