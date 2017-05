Charity-Event „Wunderland Kalkar on Wheels“ wird am 27. Mai erneut Jung und Alt begeistern

Lautes Gehupe und Gerufe wird am Samstag, den 27. Mai wieder die Luft erfüllen. Den Teilnehmern des Charity-Events "Wunderland Kalkar On Wheels 2017" (WKOW) steht ein richtig aufregender Tag bevor. Immerhin dürfen sie mit einem 100 Trucks starken Konvoi durch die deutsch-niederländische Landschaft rollen und sich von den Zuschauern am Wegesrand mit Fahnen und Jubelschreien begrüßen lassen. Spannend wird es jedoch bereits lange vor 10.00 Uhr Abfahrttermin am Wunderland Kalkar, wenn die rund 100 (kranken) Kinder die (für sie wahrscheinlich haushohen) Führerhäuser besteigen. Glücklicher könnten Gesichter kaum strahlen - und die der Fahrer auch nicht! Schnell ist klar: In jeder Kanzel sitzt an diesem Tag ein absolutes Dreamteam, das in ein unvergessliches Erlebnis startet. Und wenn die kleinen Hände dann die Hupe betätigen dürfen und die Tachonadel auf „Glücklich sein“ steigt, ist der Gänsehaut-Moment perfekt!

Natürlich werden auch die Geschwisterkinder im Touringcar mitfahren. Dieser reiht sich ein in den Konvoi der Powerboliden. Mit zitterndem Motor geht es los, durch die Menge von Freunden und Familienangehörigen, vorbei an der Musikkapelle und den Maskottchen Kernie und Kerna - und ab auf die Straße ins ganz große Abenteuer. Auf ihrer Route passieren die LKW´s nicht nur die Ortschaften Wissel, Grieth und (auf dem Rückweg) Hönnepel, die im Übrigen jedes Jahr ein herzliches Willkommen bereiten. Nach einer imposanten Fahrt über die Emmericher Rheinbrücke geht es direkt auf die Emmericher Rheinpromenade. Bereits im letzten Jahr war dies eines der Highlights, wurden die „Trucker“ doch zur rechten Seite mit Wasserwerfern auf dem Rhein und links von den Balkonen winkend empfangen. Überall standen Menschen und staunten nicht schlecht über den ungewöhnlichen Zug. Auch in ´s-Heerenberg, der Geburtsstadt von WKOW, dürfte es in diesem Jahr erneut ein großes Hallo geben. 2017 sind selbstverständlich alle Städte und Dörfer erneut dazu eingeladen, den Korso mit Fähnchen und Winkmaterial aktiv zu begrüßen. Nach einem kleinen Halt auf dem Kalkarer Marktplatz (hier wartet bereits die Schirmherrin, Bürgermeisterin Dr. Britta Schulz) mit Musik und neuen und alten Freunden, geht es dann zurück ins Wunderland Kalkar. Dort können alle Kids, die mitgefahren sind, den Rest des Tages in Kernie´s Familienpark verbringen. Als Andenken darf sich zuvor jedoch jedes Kind am Sponsoring-Stand eine Überraschungstüte abholen.