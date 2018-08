Der Freizeitpark in den Niederlanden bietet Zusatztermine für die beliebte Abendveranstaltung.

Toverland präsentiert in diesen Sommerferien drei extra Mittsommerabende an Samstagen. Während dieses sommerlichen Events ist der gesamte Park in eine farbenfrohe Festivalatmosphäre gehüllt und die Besucher können ab 17 Uhr zusätzliches Entertainment in den sechs Themengebieten genießen. Toverland ist an diesen Abenden bis 23 Uhr geöffnet.

Neben sieben Mittwochen in den Sommerferien werden nun auch Mittsommerabende am 11. und 18. August organisiert. Das Programm an den Samstagen ist identisch mit dem Programm der anderen Tage. „Die Mittsommerabende haben sich als sehr erfolgreich erwiesen. Wir merken immer mehr, dass unsere Gäste diese Abende mit der bezaubernden Atmosphäre ganz besonders genießen. In Kombination mit den hohen Temperaturen fühlt sich ein Besuch wie ein mediterraner Abend an“, erklärt Parkdirektor Teun Dielesen. „Daher wollen wir noch mehr Menschen die Möglichkeit bieten, auch abends das Toverland zu genießen.“

Im neuen Eingangsgebiet Port Laguna können die Besucher die Familie Magistralis kennenlernen, das magische Standbild La Sirena Regida genießen oder den mediterranen Klängen der Band Sonido de Solaris zuhören. Die Troubadouren in Avalon lassen mit ihrer mittelalterlichen Musik die Gaststätte The Flaming Feather zum Leben erwachen und auch der Zauberer Merlin wird zu finden sein. Im Biergarten wird für Stimmung und Spaß gesorgt und bei der Holzachterbahn Troy wird die sensationelle Feuershow Helios aufgeführt. Die Besucher können sich während des gesamten Abends in einer der vielen verschiedenen Wasserattraktionen abkühlen oder eine Achterbahnfahrt während des Sonnenuntergangs genießen.

Die Mittsommerabende werden mit der Feuerwerkshow „Discover your own Magic“ abgeschlossen. Sie wurde für das Toverland maßgeschneidert mit passender Musik aus den verschiedenen Themengebieten. Wegen der vorherrschende Hitze werden extra erweiterte Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen. Das Event kann ab 19 Uhr mit einem speziellen Abendticket für 20 Euro pro Person besucht werden. Diese Tickets sind nur an der Kasse erhältlich.

www.toverland.com