Ralf Schmitz ist am 5. Mai um 20 Uhr im Seidenweberhaus Krefeld zu Gast (Termin ist ausverkauft), und einen Tag später, am 6. Mai, um 18 Uhr in der Uni-Halle Wuppertal. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter

www.eventim.de