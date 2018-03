Diego El Cigala tritt im Mai gemeinsam mit Jaime Calabuch in der Tonhalle in Düsseldorf auf.

Düsseldorf. Diego Ramón Jiménez Salazar, Diego El Cigala, galt lange Zeit als einziger würdiger Nachfolger des großen Sängers Camarón de la Isla aus der andalusischen Küstenstadt San Fernando. Aufgewachsen in Madrid in der bunten Nachbarschaft des Rastro begleitete er schon als Kind seinen Vater bei seinen Auftritten in den Tablaos, den typischen Flamencolokalen der Hauptstadt oder auf der Straße, wo er sich Abend für Abend seine paar Centavos verdiente.

In einem Stadtviertel, wo sich alle Rassen und Nationalitäten vermischten, fiel der kleine Gitanojunge dennoch auf. Durch seine raue Stimme, seine unglaubliche Wendigkeit im Cante jondo, dem tiefen Flamencogesang, aber auch durch sein stolzes Auftreten, seine Kraft und die Bestimmtheit, mit der er seine Herkunft vertrat, die der spanischen Zigeuner, der Gitanos.

Mit zwölf Jahren gewann er den ersten Preis bei einem Gesangswettbewerb, ein Preis, dem noch viele folgen sollten. Damals dachte die Flamencowelt noch, Diego sei ihr Eigentum und man war stolz auf ihn, die Aficionados strömten zu seinen Konzerten und schon seine erste CD „Undebel“ war ein voller Erfolg. Seine dritte CD „ Corren tiempos de alegría“ wird für die Latin Grammys in der Kategorie „Beste Flamenco CD“ nominiert, aber erst im darauffolgenden Jahr sollte eine Begegnung sein Leben so verändern, dass nichts mehr wie vorher war.

Wie ein Erdbeben tritt die kubanische Klavierlegende Bebo Valdés in sein Leben und Diego El Cigala singt zum ersten Mal mit Klavierbegleitung. Der spanische Filmregisseur Fernando Trueba produziert mit den beiden die CD „Lágrimas Negras“, eine Neuinterpretation kubanischer Boleros mit der unvergleichlichen Stimme von Diego El Cigala. Es ist bis heute eines der meistverkauften Alben der spanischen Musikgeschichte und die Live-Auftritte der beiden Ausnahmekünstler füllen die wichtigsten Konzertsäle der Welt. Von Paris bis New York erheben sich die begeisterten Zuschauer zu Standing Ovations. Die New York Times preist die CD als bestes Album des Jahres und unter den zahllosen Auszeichnungen glänzt endlich auch ein Grammy.

Das aktuelle Programm „Piano y Voz“ bietet einen Streifzug durch die Welt der Boleros und der lateinamerikanischen und spanischen Balladen, denen Diego El Cigala einen individuellen Stempel aufdrückt. Einziges Deutschlandkonzert ist am 19. Mai in der Tonhalle Düsseldorf. Karten zum Preis ab 45 Euro gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter

