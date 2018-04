Im Rahmen des Festivals für Griechenland geben Vicky Leandros und George Dalaras ein gemeinsames Konzert in Düsseldorf.

Düsseldorf. Griechenland in Düsseldorf – das 2. Griechenland-Festival wartet vom 10. Mai bis zum 13. Mai mit einem spannenden Programm auf dem Marktplatz vor dem Rathaus auf Besucher. Griechenland bietet auf der einen Seite die perfekte Destination für zahlreiche Urlauber, auf der anderen Seite gibt es in Nordrhein-Westfalen aber auch mehr als 140 000 griechisch-stämmige Mitbürger. All diese Menschen haben nun die Möglichkeit, dabei zu sein, wenn ein Stück Griechenland direkt in das Herz der Düsseldorfer Altstadt geholt wird.

Eines der Highlights ist das gemeinsame Konzert von Vicky Leandros und George Dalaras, die anlässlich des Griechenland-Festivals gemeinsam ein einmaliges Programm vorbereitet haben. Am Samstag, 12. Mai, werden die beiden Legenden in der Düsseldorfer Mitsubishi Electric Halle dem Publikum die mediterranen Klänge Griechenlands näherbringen.

Mit mehr als 1000 Liedern, 465 Albumveröffentlichungen weltweit und mehr als 50 Millionen verkauften Tonträgern gehört Vicky Leandros zu den erfolgreichsten Künstlerinnen überhaupt. Sie betrachtet und genießt das Leben mit einem Augenzwinkern. Mehr als 20 Millionen verkaufte Alben, weltweit ausverkaufte Häuser und Kollaborationen mit Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Paco de Lucia und Al Di Meola zeugen von der überragenden Laufbahn des bekanntesten Sängers Griechenlands George Dalaras.

Karten für das Konzert gibt es online unter www.eventim.de