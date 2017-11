Faszination – Die neue Magie-Show!

05.01.2018 – 19:00 Uhr – ISS Dome Düsseldorf

17.05.2018 – 19:00 Uhr – KönigPALAST Krefeld

Zusatztermine wegen des großen Erfolgs!

Unvergleichlicher Charme, spektakuläre neue Illusionen und zukunftsweisende Magie – auch mit ihrem aktuellen Programm „Faszination – Die neue Magie-Show“ begeistern Andreas und Chris Ehrlich wieder das Publikum. Auch hier in der Region präsentieren die Brüder wegen des Riesenerfolgs gleich zwei Zusatztermine. In Düsseldorf sind sie am Freitag, 5. Januar 2018, im ISS Dome zu Gast, in Krefeld treten sie am Donnerstag, 17. Mai 2018 auf.

Erleben Sie, wie die Brüder einen echten Monstertruck aus dem Nichts erscheinen lassen. Acht Tonnen schwer und 2000 PS stark. Andreas und Chris werden Menschen aus dem Publikum von einem Ort an einen anderen teleportieren, und sie wagen ein Experiment, bei dem einer der beiden Brüder geschrumpft wird ...

Der Aufwand der Show ist enorm. Allein elf Lkw sind nötig, um die Showrequisiten und das aufwendige Bühnenbild zu transportieren. Die 50-köpfige Crew wird 30 Kilometer Kabel verlegen und 500 Spezialeffekte zünden. Mit im Gepäck haben die Brüder außerdem Zauberkunststücke, die sie hautnah im Publikum vor den Augen der staunenden Zuschauer zeigen werden.

Egal, ob hautnah vor Augen oder auf der großen Live-Bühne: Die Ehrlich Brothers faszinieren! Mit ihrer gigantischen Stadionshow am 11. Juni 2016 in der Commerzbank-Arena in Frankfurt haben sie etwas erreicht, was vor ihnen kein Magier geschafft hat: 38.503 Zuschauer waren dabei, als die beiden Zauberbrüder Highlights aus ihrer Erfolgsshow „Magie – Träume erleben“ und brandneue Kunststücke aus dem neuen Programm „Faszination“ in Szene setzten. Noch nie waren so viele Menschen bei einer Zaubershow, weshalb Andreas und Chris Ehrlich mit diesem Erfolg einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde erzielten („Die meisten Zuschauer bei einer Zaubershow“). Und auch für „Faszination“ hatten sich bereits über 400.000 Fans ihre Tickets gesichert, bevor die Tour überhaupt begonnen hat.

Freuen Sie sich auf diese atemberaubende Show mit weltweit einmaligen Illusionen.

Tickets sind erhältlich in allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 02405 / 40 8 60 oder online unter www.meyer-konzerte.de.