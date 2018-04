Die Verleihung des begehrten Musikpreises "Echo" findet am 12. April in der Messe Berlin statt. Im Fernsehen überträgt Vox ab 20.15 Uhr live. Der Lebenswerk-Echo geht an die Musikerlegende Klaus Voormann.

Berlin. Wer bekommt in diesem Jahr einen Echo? Die Antwort gibt es am 12. April, wenn das Votum der Jury verkündet wird. Seit Anfang März stimmen die rund 550 Jurymitglieder ab, wem auf den Shortlists sie ihre Stimme geben. Superstar Ed Sheeran hat es viermal auf die Shortlist geschafft und führt daher mit vier Nominierungen die Liste der Echo-Anwärter an. Drei Mal im Rennen sind Sommerhit-Abräumer Luis Fonsi („Despacito“) sowie der Rapper Bausa. Zu den potenziellen Echo-Preisträgern 2018 zählen außerdem Mark Forster, The Kelly Family und Wincent Weiss. Ebenfalls dabei sind Kraftklub, Alice Merton, Die Toten Hosen, die Kastelruther Spatzen, Kollegah & Farid Bang, Andrea Berg, Peter Maffay und viele andere.

Hinzu kommen internationale Acts wie Depeche Mode, Dua Lipa, die Imagine Dragons oder Taylor Swift. Eine Liste mit den 80 Nominees in 16 der insgesamt 22 Kategorien gibt es hier. Bestätigt sind auch die ersten Live Acts. So wird Rita Ora auftreten – als Solokünstlerin und im Duett mit Liam Payne. Die beiden eroberten mit ihrem gemeinsamen „Fifty Shades of Grey“-Song „For You“ Platz 1 der Charts und werden beim Echo zum ersten Mal gemeinsam im deutschen Fernsehen performen. Jason Derulo geht in diesem Jahr zur Fußball-WM mit dem Song „Colors“ an den Start, er ist für einen Echo nominiert und gehört außerdem zum Line-up der Live Acts. Auch die derzeit amtierende Echo-Queen Helene Fischer (16 Auszeichnungen) wird auf der Echo-Bühne für jede Menge Herzbeben und Atemlosigkeit sorgen.

Der Blick auf die Shortlists zeigt, wer uns hierzulande in den vergangenen zwölf Monaten popmusikalisch berührt, bewegt und geprägt hat“, sagt Rebecka Heinz, Geschäftsführerin Echo – Deutscher Musikpreis beim Bundesverband Musikindustrie (BVMI). „Jetzt ist die Jury gefragt! Wir sind mehr als gespannt auf ihr Votum und freuen uns auf einen großen und großartigen Echo-Abend.“

Klaus Voormann wird mit dem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Als Freund und Wegbegleiter der Beatles, der unter anderem das legendäre „Revolver“-Cover geschaffen hat, als Bassist von Stars wie Manfred Mann, Dr. John oder Randy Newman sowie als Produzent von Trio hat der gebürtige Berliner mit seinen vielfältigen und dabei höchst substanziellen Beiträgen die Rockgeschichte über Jahrzehnte nachhaltig geprägt und zählt zu den wirkungsreichsten und faszinierendsten Persönlichkeiten der internationalen Musikszene.