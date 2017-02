VON DEBORAH SASSON UND JOCHEN SAUTTER NACH DEM WELTERFOLG VON ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY Dienstag, 21.02.2017** 20 Uhr ** Wuppertal Stadthalle

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar“ sagt uns der Kleine Prinz und wir spüren in unserem Innersten, dass diese Botschaft wahr ist und uns wohlmöglich sogar umdenken lässt in unserem täglichen Handeln und Tun. Immer wieder gab es Versuche, diesen magischen Stoff auch für die Bühne zu bearbeiten. Meist als pädagogisches Theaterkonzept. Als weltweit erste Musicalproduktion des Stoffes zielt diese Inszenierung jedoch gerade darauf ab, auch in die manchmal versteinerten Herzen von Erwachsenen einzudringen.

Die erzählte Welt des Kleinen Prinzen ist eine Welt der innersten Gefühle. Und wie können Gefühle noch unmittelbarer und eindringlicher die Herzen der Menschen erreichen als mit Musik..Somit war die Idee einer Vertonung sofort geboren, als die amerikanische Opernsängerin Deborah Sasson aus Boston und der in Paris lebende Sänger, Schauspieler, Musical-Regisseur und Choreograf Jochen Sautter wieder einmal nach einer erfolgreichen Vorstellung des Musicals „Phantom der Oper“ vor zwei Jahren bei einem Glas Wein zusammen saßen und jemand eine französische Originalausgabe des „Kleinen Prinzen“ dabei hatte. Jochen Sautter übersetzte aus dem Französischen, lieferte die neuen Texte, Deborah Sasson als Komponistin verbrachte Nächte am Klavier und war zeitweise von dem Stoff so eingenommen, dass sie für andere Dinge kaum ansprechbar war.

Ausgefeilte Projektionstechniken, Verwandlungsszenarien und ein enormer Bühnenbauplan an Requisiten und großen Objekten sowie ein Arrangement für ein großes Orchester wurden erstellt und namhafte Musical-Darsteller aus Hamburg, Berlin, Wien und Zürich für die Hauptrollen engagiert. Man hört und sieht ihn mit dem Herzen gut, diesen kleinen Prinzen am 21.Februar 2017 in der Wuppertaler Stadthalle.

